Rıdvan Dilmen ve Google'ın yapay zekasından ortak tahmin: İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucu
Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesi için tahminde bulunan Rıdvan Dilmen, maçın berabere bitmesini daha olası görüyor. Google'ın yapay zekası Bard, derbiyle ilgili daha keskin bir tahminde bulunarak maçın skorunu söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, ezeli rakiplerin derbi mücadelesine sahne olacak.
Türk futbolunun iki önemli takımı Beşiktaş ve Galatasaray, 355. kez karşı karşıya geliyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı sebebiyle maçın skoru merakla bekleniyor.
Tüpraş Stadı'nda bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Derbide VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev alacak.
Ligde çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.
Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla zirvede yer alıyor.
Maçın başlamasına saatler varken, maçın skorunun kaç kaç biteceği merak ediliyor.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ve Google'ın yapay zekası Bard'ın, derbinin skoruna ilişkin tahminleri ortaklaştı.
TV 8.5'ta derbiyi yorumlayan Dilmen şunları söyledi:
"Ofansif anlamda Galatasaray'ın daha güçlü olduğunu görüyorum.
Beşiktaş daha kompakt bir takıma, daha az pozisyona giren ama pozisyon vermeyen bir takıma dönüştü Fernando Santos ile. Beşiktaş taraftarı ile ilk kez full oynayacaktır.
Ben derbide Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin lider olma ihtimalini görüyorum. Beraberlikte bile lider oluyor.
Galatasaray ağırlıkta ama çok rahat 3 puan gibi bir şey düşünmüyorum. Sert bir Beşiktaş bekliyorum."
Google'ın yapay zekası Bard, Dilmen'e göre daha keskin bir çıkarımda bulunarak, Galatasaray-Beşiktaş maçının 2-2 biteceğini söyledi.
Bard'ın tahmini şöyle:
"Maçın 2-2 berabere bitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş ve Galatasaray hücumda etkili olmasına rağmen, savunma zaafları var. Bu nedenle, bol gollü bir maç olabilir."