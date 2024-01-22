Rıdvan Dilmen öve öve büyük iddiasını açıkladı: Okan Buruk Allah izin verirse milli takımın başına geçecek
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 5-1'lik Trabzon zaferinin ardından Galatasaray çalıştırıcısı Okan Buruk'u öve öve bitiremedi. Dilmen ayrıca Buruk'un, gelecekte milli takımın başına geçebileceğini kaydetti.
Trendyol Süper Lig’de 21. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’u 5-1 yendi ve rakibi Fenerbahçe ile puanlarını eşitledi.
Spor yorumcusu ve eski Fenerbahçe oyuncusu Rıdvan Dilmen, maç sonu Sarı kırmızılıların çalıştırıcısı Okan Buruk’u övdü.
Buruk için geleneğin dışında futbol oynattığını söyleyen Dilmen, Buruk’un Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli’nin başarılarını yakalayan bir teknik direktör olduğunu geçip geçemeyeceğini zamanın göstereceğini belirtti.
Dilmen ayrıca bir kehanette bulunarak, Buruk’un A Milli Takım’ın teknik direktörü olabileceğini söyledi ve, “Bir yere yazalım; bir gün A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Allah izin verirse Okan Buruk olacak ve kalacaktır” dedi.
İşte Rıdvan Dilmen’in Okan Buruk yorumu:
"Türkiye’de ilk etapta 3 isim çok konuşulur; Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli. UEFA şampiyonu olmuştur Fatih Terim. Jenerasyonun büyük bir kısmı Fatih Terim zamanında Galatasaraylı olmuştur. Mustafa Denizli’nin de hem milli takımda hem de ‘Üç büyükler’de şampiyonluğu önemlidir. Şenol Güneş’in de aynı şekilde milli takım ve kulüp başarıları… Peki Okan Buruk bu işin neresinde?
‘ŞİMDİ GALATASARAY İLE ŞAMPİYONLUK’
Ben bir şey yapan teknik direktörlere bayılırım. Okan Buruk şu an 3. Lig’de olan Akhisarspor ile kupa kazanıp Avrupa’ya götürdü. Yetmedi bütün sezon stadı dolmayan Başakşehir ile şampiyon oldu. Yetmedi şimdi Galatasaray ile şampiyonluk.
‘GELENEĞİN DIŞINDA OYUNLAR OYNUYOR’
Okan Buruk büyük takım, küçük takım demeden 3 tane kupayı aldı. Bu arada sonucu iyi olmasa da Şampiyonlar Ligi’nde bir oyun ortaya koydu. Taktiksel varyasyonlar yapmasa Akhisar ile kupa alamazsın, Başakşehir ile şampiyon olamazsın. Geleneğin dışında oyunlar oynuyor.
‘ALLAH İZİN VERİRSE OKAN BURUK OLACAK’
Bir yere yazalım; bir gün A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Allah izin verirse Okan Buruk olacak ve kalacaktır. Montella’ya da başarılar diliyorum ama bir gün olacaktır. 'Galatasaray’dan ayrılsın' anlamında söylemiyorum.
‘TEK YAKALAYAN OKAN BURUK’
Bana göre üçlü jenerasyonu (Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli) tek yakalayan Okan Buruk’tur. Geçebilir mi o tartışılır."