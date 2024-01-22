Rıdvan Dilmen öve öve büyük iddiasını açıkladı: Okan Buruk Allah izin verirse milli takımın başına geçecek

Buruk için geleneğin dışında futbol oynattığını söyleyen Dilmen, Buruk’un Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli’nin başarılarını yakalayan bir teknik direktör olduğunu geçip geçemeyeceğini zamanın göstereceğini belirtti.

Dilmen ayrıca bir kehanette bulunarak, Buruk’un A Milli Takım’ın teknik direktörü olabileceğini söyledi ve, “Bir yere yazalım; bir gün A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Allah izin verirse Okan Buruk olacak ve kalacaktır” dedi.