Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri: Futbola ihanettir

Fenerbahçe'nin Rize'yi 3-1 yendiği maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "İrfan Can'ın bu kadroda yedek kalması futbola ihanettir. Artık İsmail Kartal'ın, İrfan Can'ı orta sahada da değerlendirip Cengiz'le beraber oynatması lazım" dedi.

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Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri: Futbola ihanettir - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 26. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler, zemini tartışma konusu olan deplasmanda, ilk yarı 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen 3-1 ile galip çıktı.

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Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri: Futbola ihanettir - Resim: 2

Fenerbahçe’ye yarım sezon arayla geri dönen Serdar Dursun, ilk maçında gol attı.

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Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri: Futbola ihanettir - Resim: 3

Öte yandan oyuna ikinci yarı giren İrfan Can Kahveci, bir gol bir asist ile galibiyete önemli katkıda bulundu.

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Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri: Futbola ihanettir - Resim: 4

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında Fenerbahçe-Rize maçını değerlendirdi.

Dilmen, Sarı lacivertli teknik adam İsmail Kartal’a 'İrfan Can' özlinde eleştiride de bulundu.

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Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri: Futbola ihanettir - Resim: 5

Rıdvan Dilmen’in yorumları şöyle:

Geçen haftaki kayıp puanda da aynı şekilde Dzeko'yu gole ihtiyacın varken çıkardın. Karagümrük'ten bugünler için aldığın Serdar Dursun'u kadroya almadın. Yarım saat sonra muhtemelen diyeceksin ki, "Devrede konuştum arkadaşlarla, oyuncu değişikliği yaptık" diyeceksin. Eleştiren insanların dediklerini uyguladın sen şimdi.

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Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri: Futbola ihanettir - Resim: 6

ARTIK OYNATMAK ZORUNDA DA KALACAK

İrfan Can'ın bu kadroda yedek kalması futbola ihanettir. Artık İsmail Kartal'ın, İrfan Can'ı orta sahada da değerlendirip Cengiz'le beraber oynatması lazım ki artık oynatmak zorunda da kalacak.

İsmail Kartal'ın, Fred gelene kadar İrfan Can'ın orta sahaya çekmesi şart. Fred geldiği zaman da Cengiz, İrfan ikilisinin yan yana oynaması lazım.

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Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri: Futbola ihanettir - Resim: 7

TAKIMI RAHATLATTI

Serdar Dursun belki bir daha sezon boyunca oyuna giremeyecek ama bugün transfer edilmesinin sebebini de göstermiş oldu. Bonucci değişikliği çok doğruydu orta saha yorulunca Djiku'yu bir tık öne aldı ve takımı rahatlattı.

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