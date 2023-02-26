Rıdvan Dilmen isimlerini açıkladı: İki büyük Avrupa takımı Arda Güler'i istiyor

"Fenerbahçe'nin iyi hazırlandığını ve galibiyeti hakettiğini söyleyelim. Jesus geçen hafta tekrar toparlanıp yarışın içinde olacağız demişti bu maçta da öyle oldu. Mart ayının ortalarında oyunun daha da oturacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Puan farkı 6'ya indi ama ikili averaj biraz problemli. Devamında oynayacağı 2 deplasman var Fenerbahçe'nin. Kayseri'ye gidecek haftaya. Kayseri sert ve sıkı bir takım. İyi bir teknik adamları var."