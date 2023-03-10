Rezzan Kiraz seçim tahmini verdi, Fenerbahçe taraftarı kendini feda etti
Ünlü Astrolog Rezzan Kiraz, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanlığını aynı anda kazanamamasını söyleyince sosyal medyada 'Fenerbahçeliler kendilerini feda etti' yorumları yapıldı. Bir kullanıcı "Haydi Fenerbahçe! Gün kaybetme günüdür" ifadelerini kullandı.
Yaptığı burç tahminleriyle tanınan ünlü astrolog Rezzan Kiraz Fenerbahçe’nin Süper Ligi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Cumhurbaşkanlığını aynı anda kazanmasını imkansız olarak değerlendirince Sarı Lacivertli taraftarlar kendilerini feda ettiler.
Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tahminde bulunan Astrolog Rezzan Kiraz: ''Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak.''
İşte o yorumlar: