Rezzan Kiraz seçim tahmini verdi, Fenerbahçe taraftarı kendini feda etti

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tahminde bulunan Astrolog Rezzan Kiraz: ''Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak.''

İşte o yorumlar: