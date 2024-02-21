Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak transfer olduğu günden beri aradığı forma şansını bir türlü bulamayan Arda Güler, takımda kalabilmesi için farklı bir taleple karşılaştı.
Real Madrid'de Arda Güler'in akıbeti belli oluyor. İspanyol devinde istediği forma şansını bulamayan milli oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olmuş durumda...
Mynet'in Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen ünlü gazete Defensa Central'den aktardığı habere göre Madrid, Arda Güler'den fizik gücünün artması için özel talepte bulundu.
Söz konusu haberde konuyla ilgili, "Kulübün düşüncesi, oyuncunun önümüzdeki yıllarda daha rekabetçi olabilmesi ve giderek fizikselleşen oyunla yüzleşebilmesi için yaklaşık 5 kilo kas kazanması ve böylece tüm kalitesini ortaya koyabilmesi.
Bu yaz yapılacak çalışmalar sonucu tatil dönüşünde Arda Güler fiziksel açıdan kendisini geliştirmek zorunda" ifadelerine yer verildi.
Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olduğunda herkesi büyülemeye başlayan Arda Güler, kısa sürede büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla kademe kademe adını duyurmayı başaran genç yıldız, dünyanın en yetenekli genç futbolcuları arasında yerini aldı.
Önemli basın kuruluşların hazırladığı en yetenekli genç futbolcular listelerinde yer alan Arda Güler, yaz transfer döneminde rekor bedelle transfer oldu.
Avrupa'nın en önemli takımlarını peşinde koşturan 18 yaşındaki futbolcu, Barcelona ve Real Madrid arasında da bir transfer yarışı başlattı.
Kendisi için Türkiye'ye kadar gelen Barcelonalı yöneticileri reddeden Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullandı.
Ancak eflatun-beyazlılara transferinin hemen ardından yaşadığı sakatlık, Arda'nın kariyerinde büyük bir düşüşü de başlatmış oldu.
Yaklaşık 6 ay boyunca formasından uzak kalan milli oyuncu, sakatlığını tamamen atlatsa da Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Carlo Ancelotti'nin her defasında güvendiğini dile getirdiği Arda Güler, forma şansı bulacağı bir takıma gitmeyi de istiyor.