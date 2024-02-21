Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti

Söz konusu haberde konuyla ilgili, "Kulübün düşüncesi, oyuncunun önümüzdeki yıllarda daha rekabetçi olabilmesi ve giderek fizikselleşen oyunla yüzleşebilmesi için yaklaşık 5 kilo kas kazanması ve böylece tüm kalitesini ortaya koyabilmesi.