Real Madrid'in Arda Güler kararı şaşırttı!
Real Madrid'in geç yıldızı Arda Güler için teknik direktör Ancelotti'den flaş bir karar çıktı.
Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük ümitlerle transfer olan Arda Güler’in yüzü yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü gülmedi.
Madrid'in ABD'de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı oldu.
İki aya yakın süren sakatlığını atlatmasının ardından 21 Eylül’de takımla çalışmalarına başlayan Arda Güler, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kaldı.
Uzun sakatlık periyodunun ardından yeniden takımla çalışmalara başlayan Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti’den dikkat çeken bir karar çıktı.
Diario'nun haberine göre Ancelotti, Arda Güler’in kasım ayına kadar oynatmama kararı verdi.
Ancelotti’nin bu kararı Arda’nın El Clasico’yu da kaçıracağı anlamına geliyor.