Real Madrid'in Arda Güler kararı şaşırttı!

Real Madrid'in geç yıldızı Arda Güler için teknik direktör Ancelotti'den flaş bir karar çıktı.

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Real Madrid'in Arda Güler kararı şaşırttı! - Resim: 1

Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük ümitlerle transfer olan Arda Güler’in yüzü yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü gülmedi.

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Real Madrid'in Arda Güler kararı şaşırttı! - Resim: 2

Madrid'in ABD'de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı oldu.

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Real Madrid'in Arda Güler kararı şaşırttı! - Resim: 3

İki aya yakın süren sakatlığını atlatmasının ardından 21 Eylül’de takımla çalışmalarına başlayan Arda Güler, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kaldı.

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Real Madrid'in Arda Güler kararı şaşırttı! - Resim: 4

Uzun sakatlık periyodunun ardından yeniden takımla çalışmalara başlayan Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti’den dikkat çeken bir karar çıktı.

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Real Madrid'in Arda Güler kararı şaşırttı! - Resim: 5

Diario'nun haberine göre Ancelotti, Arda Güler’in kasım ayına kadar oynatmama kararı verdi.

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Real Madrid'in Arda Güler kararı şaşırttı! - Resim: 6

Ancelotti’nin bu kararı Arda’nın El Clasico’yu da kaçıracağı anlamına geliyor.

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Real Madrid'in Arda Güler kararı şaşırttı! - Resim: 7
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