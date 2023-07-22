Real Madrid'e transfer olan Arda Güler o listede 62 sıra birden yükseldi!
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle gündeme gelen Arda Güler, manşetlerden düşmek bilmiyor.
Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan genç yıldız Arda Güler, manşetlerden düşmüyor. 18 yaşındaki yıldız son olarak Golden Boy ödülü sıralamasında tam 62 basamak yükselerek 16. sıraya yerleşti.
İtalyan spor gazetesi Tuttusport’un 20 yıldır Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verdiği Golden Boy ödülüne, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de aday gösterilmişti.
NTV Spor’un aktardığına göre, Haziran ayında 78'inci sırada yer alan milli futbolcu, İspanyol devine transferinin ardından 62 sıra birden yükseldi ve Temmuz ayında 16'ncı sırada yer aldı.
JAMAL MUSIALA İLK SIRADA
Öte yandan listenin ilk sırası ise Bayern Münih'in 20 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala'nın oldu. Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Jude Bellingham 2'nci sırada bulunurken, bu isimleri Barcelona'dan Pablo Gavi takip etti.