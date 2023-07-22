Real Madrid'e transfer olan Arda Güler o listede 62 sıra birden yükseldi!

JAMAL MUSIALA İLK SIRADA



Öte yandan listenin ilk sırası ise Bayern Münih'in 20 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala'nın oldu. Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Jude Bellingham 2'nci sırada bulunurken, bu isimleri Barcelona'dan Pablo Gavi takip etti.