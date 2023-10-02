Real Madrid'den Arda Güler kararı! Yol mu görünüyor?
İspanya basınında yer alan iddialara göre Arda Güler'in kiralık gönderilmesi de Real Madrid cephesinde düşünülenler arasında.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük umutlarla transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü forma yüzü göremedi.
Tam iyileşmişken kulübünün Las Palmas maçı öncesi iyileşen ve kadroda olması beklenen genç yıldız son antrenmanda bir kez daha sakatlanırken, Real Madrid'in Arda Güler ile ilgili sürpriz bir karar aldığı öne sürüldü.
Yaz transfer döneminde 20+10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler’in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Sakatlıklarla boğuşan Arda için İspanya basınından dikkat çeken bir iddia geldi.