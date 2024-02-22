Real Madrid'de şans bulamayın Arda Güler'in büyük endişesi!
Real Madrid'de aradığı forma şansını bir türlü bulamayan Arda Güler'in gelecek için endişe yaşadığı iddia edildi.
Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük umutlarla transfer olan ancak sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, sahalara döndüğünde ise beklediği şansı bulamadı.
Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre, milli oyuncunun, EURO 2024'te ilk 11'de yer alamama endişesi, İspanyol basını tarafından dile getirildi.
Madrid ekibinde beklediği fırsatı bulamayan milli oyuncu, moralinin bozulduğu ve EURO 2024'te ilk 11'de oynayamama endişesi taşıdığı öne sürüldü.
Real Madrid'de ilk 11'de şans bulamayan Arda Güler, maç temposunun düşmesiyle birlikte alternatif arayışlarına yöneliyor.
Milli oyuncunun yavaş yavaş kiralama seçeneğini düşünmeye başladığı ifade ediliyor, ancak geleceği hala belirsizliğini koruyor.