Real Madrid'de şans bulamayın Arda Güler'in büyük endişesi!

Real Madrid'de aradığı forma şansını bir türlü bulamayan Arda Güler'in gelecek için endişe yaşadığı iddia edildi.

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Real Madrid'de şans bulamayın Arda Güler'in büyük endişesi! - Resim: 1

Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük umutlarla transfer olan ancak sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, sahalara döndüğünde ise beklediği şansı bulamadı.

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Real Madrid'de şans bulamayın Arda Güler'in büyük endişesi! - Resim: 2

Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre, milli oyuncunun, EURO 2024'te ilk 11'de yer alamama endişesi, İspanyol basını tarafından dile getirildi.

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Real Madrid'de şans bulamayın Arda Güler'in büyük endişesi! - Resim: 3

Madrid ekibinde beklediği fırsatı bulamayan milli oyuncu, moralinin bozulduğu ve EURO 2024'te ilk 11'de oynayamama endişesi taşıdığı öne sürüldü.

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Real Madrid'de şans bulamayın Arda Güler'in büyük endişesi! - Resim: 4

Real Madrid'de ilk 11'de şans bulamayan Arda Güler, maç temposunun düşmesiyle birlikte alternatif arayışlarına yöneliyor.

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Real Madrid'de şans bulamayın Arda Güler'in büyük endişesi! - Resim: 5

Milli oyuncunun yavaş yavaş kiralama seçeneğini düşünmeye başladığı ifade ediliyor, ancak geleceği hala belirsizliğini koruyor.

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Real Madrid'de şans bulamayın Arda Güler'in büyük endişesi! - Resim: 6
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