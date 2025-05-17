Başına Bu da mı Gelecekti Arda Güler... Hevesi Kursağında Kaldı
Real Madrid'de Ancelotti'nin görevden ayrılmasının ardından Arda Güler'e gündoğdu belirtilmişti. Takımın başına Xabi Alonso'nun geleceği iddia edilirken, Ancelotti'Nin Real Madrid'e gelecekte geri döneceği iddiaları Arda'nın hevesini kursağında bıraktı...
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İspanya La Liga devi Real Madrid’de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, bu sezon istediği süreleri bulmakta güçlük çekti. Sezonun son maçlarında ilk 11’de yer almaya başlayan Arda Güler’in performansı büyük beğeni toplasa da Real Madrid’i kurtarmaya yetmedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal’e elenen ve La Liga’da da şampiyonluğu ezeli rakibi Barcelona’ya kaptıran Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Ancelotti’nin yerine büyük bir olasılıkla Xabi Alonso’nun gelmesi beklenirken, İspanyol teknik adamın Arda Güler’e hayran olduğu iddia ediliyordu.
Ancelotti döneminde forma bulmakta zorlanan Arda için Xabi Alonso’nun öğrencisi olacak olması büyük bir fırsat olarak görülüyordu. Ancak İspanya’dan gelen bir haber Arda’nın hevesini kursağında bıraktı.
Brezilya Milli Takımı’nın başına geçeceği açıklanan Ancelotti’nin 2026 Dünya Kupası'nın ardından Real Madrid’e dönebileceği iddia edildi.
Marca’da yer alan habere göre, tarafların birbirlerine kapıyı kapatmadığı belirtildi. Haberde, Real Madrid, Ancelotti'yi kendilerine yakın tutmak istediği kaydedildi.
İtalyan teknik adamının ayrılığının bir veda olmadığı be belirlenecek bir rolle geri dönebileceği kaydediliyor.