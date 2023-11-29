Real Madrid'de Arda Güler'den bir kötü haber daha

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yüzü bir türlü gülmüyor. Son olarak milli yıldıza bir kötü haber daha geldi.

Arda Güler Fenerbahçe Real Madrid
Real Madrid'de Arda Güler'den bir kötü haber daha - Resim: 1

Geçen transfer döneminden Fenerbahçe’den dünya devi Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’den bir kötü haber daha geldi.

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Real Madrid'de Arda Güler'den bir kötü haber daha - Resim: 2

Arda’nın sahalara dönüş tarihi doktorların tavsiyesiyle ertelendi.

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Real Madrid'de Arda Güler'den bir kötü haber daha - Resim: 3

La Liga'da lider olan ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Real Madrid'de Arda Güler'den bir üzücü haber daha geldi.

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Real Madrid'de Arda Güler'den bir kötü haber daha - Resim: 4

Oyuncuları zorlamama kararı alan Real Madrid, Arda'nın üzerindeki her türlü baskıyı kaldırmak istediği bildirildi.

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Real Madrid'de Arda Güler'den bir kötü haber daha - Resim: 5

Milli futbolcunun 2024'den önce takımla antrenmanlara başlamamasına karar verildi. Karar Arda Güler’e de bildirildi.

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Real Madrid'de Arda Güler'den bir kötü haber daha - Resim: 6

Arda’nın yüzde 100 hazır olmadan takıma dönmesine izin verilmeyecek.

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Real Madrid'de Arda Güler'den bir kötü haber daha - Resim: 7
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