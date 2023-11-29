Real Madrid'de Arda Güler'den bir kötü haber daha
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yüzü bir türlü gülmüyor. Son olarak milli yıldıza bir kötü haber daha geldi.
Geçen transfer döneminden Fenerbahçe’den dünya devi Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’den bir kötü haber daha geldi.
Arda’nın sahalara dönüş tarihi doktorların tavsiyesiyle ertelendi.
La Liga'da lider olan ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Real Madrid'de Arda Güler'den bir üzücü haber daha geldi.
Oyuncuları zorlamama kararı alan Real Madrid, Arda'nın üzerindeki her türlü baskıyı kaldırmak istediği bildirildi.
Milli futbolcunun 2024'den önce takımla antrenmanlara başlamamasına karar verildi. Karar Arda Güler’e de bildirildi.
Arda’nın yüzde 100 hazır olmadan takıma dönmesine izin verilmeyecek.