Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
Real Madrid'e transfer olmasının ardından bir türlü yüzü gülmeyen Arda Güler'in ne zaman sahalara döneceği belli oldu.
Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük beklentilerle transfer olan Arda Güler’in sahalara ne zaman döneceği ile ilgili ortaya bir iddia atıldı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler'in yakın zamanda sahalara döneceği iddia edildi.
İspanya'nın AS gazetesinde yer alan haberde, 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı bildirildi.
Arda Güler'in ligde 21 Ekim'de Sevilla ile deplasmanda oynayacakları maçta ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtildi.
Genç futbolcunun, Sevilla maçında forma giymesi durumunda 103 gün sonra sahaya çıkacağı hatırlatıldı.
Real Madrid'in Arda'yı Sevilla maçında riske etmemesi durumunda ise genç yıldızın, 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga karşılaşmasında forma bulabileceği ifade edildi.