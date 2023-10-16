Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!

Real Madrid'e transfer olmasının ardından bir türlü yüzü gülmeyen Arda Güler'in ne zaman sahalara döneceği belli oldu.

Real Madrid Arda Güler Sevilla
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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! - Resim: 1

Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük beklentilerle transfer olan Arda Güler’in sahalara ne zaman döneceği ile ilgili ortaya bir iddia atıldı.

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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! - Resim: 2

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler'in yakın zamanda sahalara döneceği iddia edildi.

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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! - Resim: 3

İspanya'nın AS gazetesinde yer alan haberde, 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı bildirildi.

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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! - Resim: 4

Arda Güler'in ligde 21 Ekim'de Sevilla ile deplasmanda oynayacakları maçta ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtildi.

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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! - Resim: 5

Genç futbolcunun, Sevilla maçında forma giymesi durumunda 103 gün sonra sahaya çıkacağı hatırlatıldı.

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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! - Resim: 6

Real Madrid'in Arda'yı Sevilla maçında riske etmemesi durumunda ise genç yıldızın, 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga karşılaşmasında forma bulabileceği ifade edildi.

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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! - Resim: 7
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