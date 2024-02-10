Real Madrid'de 18 dakika forma giyebildi: Arda Güler, sezon sonu ayrılıyor

T24'ün OK Diario'dan aktardığı habere göre 18 yaşına giren genç oyuncunun, var olan orta saha oyuncularıyla rekabet etmesinin zor olduğu bu nedenle oynayabilmesi için önümüzdeki sezon kiralanmayı kabul etmesi bekleniyor. Haberde, Bayer Leverkusen ve Tottenham'ın 2024-2025 sezonu için oyuncuya kiralık olarak talip olduğu da belirtiliyor.