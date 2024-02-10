Real Madrid'de 18 dakika forma giyebildi: Arda Güler, sezon sonu ayrılıyor

Büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan Milli Futbolcumuz Arda Güler, toplam 18 dakika forma şansı bulduğu takımından sezon sonu ayrılıyor.

Arda Güler Real Madrid
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Real Madrid'de 18 dakika forma giyebildi: Arda Güler, sezon sonu ayrılıyor - Resim: 1

T24'ün OK Diario'dan aktardığı habere göre 18 yaşına giren genç oyuncunun, var olan orta saha oyuncularıyla rekabet etmesinin zor olduğu bu nedenle oynayabilmesi için önümüzdeki sezon kiralanmayı kabul etmesi bekleniyor. Haberde, Bayer Leverkusen ve Tottenham'ın 2024-2025 sezonu için oyuncuya kiralık olarak talip olduğu da belirtiliyor.

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Real Madrid'de 18 dakika forma giyebildi: Arda Güler, sezon sonu ayrılıyor - Resim: 2

6 aylık sakatlığın ardından iyileşse de Carlo Ancelotti'nin planlarında kendine yer bulamayan milli futbolcumuz antrenmanlarda harikalar yaratsa da ne orta saha ne de hücumdaki rotasyonda süre bulamıyor.

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Real Madrid'de 18 dakika forma giyebildi: Arda Güler, sezon sonu ayrılıyor - Resim: 3

Önümüzdeki sezon Endrick takıma katılacak. Kylian Mbappe'nin de Real Madrid'e gelme olasılığı çok yüksek. Bu durumda rotasyonda şansı iyice azalacak olan Arda Güler'in süre bulabilmesi için tek çaresi takımdan ayrılmak olacak.

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Real Madrid'de 18 dakika forma giyebildi: Arda Güler, sezon sonu ayrılıyor - Resim: 4

Arandina maçında forma giydikten sonra 8 dakika Atletico Madrid karşısında Süper Kupa'da forma giyen milli futbolcu en son Las Palmas karşısında 10 dakika sahada kalmıştı.

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Real Madrid'de 18 dakika forma giyebildi: Arda Güler, sezon sonu ayrılıyor - Resim: 5

Kış transfer dönemi süresince Arda'nın Türkiye'ye kiralık olarak döneceği de konuşulmuştu. Ancak Real Madrid oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadı. Eğer kiralık gidecekse de Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde forma giymesi planlanıyor.

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Real Madrid'de 18 dakika forma giyebildi: Arda Güler, sezon sonu ayrılıyor - Resim: 6
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