Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması: 'Top ona aşık'

Real Madrid'de son haftalarda Arda Güler fırtınası eserken, teknik direktör Ancelotti, topun Arda'ya 'aşık' olduğunu söyledi.

Arda Güler Real Madrid
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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması: 'Top ona aşık' - Resim: 1

Sezon başında yaşadığı sakatlıkların ardından yeşil sahalara dönen Arda Güler, Real Madrid’de süre almaya başlamasının ardından gollerini sıralamaya başladı.

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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması: 'Top ona aşık' - Resim: 2

Dün akşam takımının kendi sahasında Alaves'i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna 61. dakikada giren Arda Güler, bir gole daha imza attı.

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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması: 'Top ona aşık' - Resim: 3

Camavinga yerine oyuna dahil olan Arda, takımının son golünü atarken oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde gol attı.

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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması: 'Top ona aşık' - Resim: 4

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda hakkında sorulan bir soruyu yanıtladı.

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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması: 'Top ona aşık' - Resim: 5

Ancelotti, Arda için "Çok sayıda yetenekli genç oyuncuya sahibiz. Gol atma konusunda oldukça yetenekli çünkü top, Arda Güler'e aşık” ifadelerini kullandı.

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