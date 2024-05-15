Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması: 'Top ona aşık'
Real Madrid'de son haftalarda Arda Güler fırtınası eserken, teknik direktör Ancelotti, topun Arda'ya 'aşık' olduğunu söyledi.
Sezon başında yaşadığı sakatlıkların ardından yeşil sahalara dönen Arda Güler, Real Madrid’de süre almaya başlamasının ardından gollerini sıralamaya başladı.
Dün akşam takımının kendi sahasında Alaves'i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna 61. dakikada giren Arda Güler, bir gole daha imza attı.
Camavinga yerine oyuna dahil olan Arda, takımının son golünü atarken oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde gol attı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda hakkında sorulan bir soruyu yanıtladı.
Ancelotti, Arda için "Çok sayıda yetenekli genç oyuncuya sahibiz. Gol atma konusunda oldukça yetenekli çünkü top, Arda Güler'e aşık” ifadelerini kullandı.