Real Madrid teknik direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme!

Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlıklardan yana başı dertte olan Arda Güler'le ilgili yeni gelişmeyi Ancelotti açıkladı.

Arda Güler Real Madrid Fenerbahçe
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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme! - Resim: 1

İspanya 1. Futbol Ligi devi Real Madrid’e transfer olduktan sonra sakatlıklarla başı dertte olan Arda Güler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme! - Resim: 2

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Villarreal'i 4-1 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti maçın ardından Arda Güler’in durumuna ilişkin de konuştu.

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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme! - Resim: 3

Arda Güler’in sakatlık durumu hakkında konuşan Ancelotti, "Arda Güler Noel'den sonra hazır olacak" ifadelerini kullandı.

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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme! - Resim: 4

Ancelotti’nin bu açıklamasının ardından gözler 3 Ocak’ta oynanacak olan Mallorca maçına çevrildi.

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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme! - Resim: 5

Arda Güler’in Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.

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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme! - Resim: 6
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