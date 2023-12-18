Real Madrid teknik direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme!
Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlıklardan yana başı dertte olan Arda Güler'le ilgili yeni gelişmeyi Ancelotti açıkladı.
İspanya 1. Futbol Ligi devi Real Madrid’e transfer olduktan sonra sakatlıklarla başı dertte olan Arda Güler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Villarreal'i 4-1 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti maçın ardından Arda Güler’in durumuna ilişkin de konuştu.
Arda Güler’in sakatlık durumu hakkında konuşan Ancelotti, "Arda Güler Noel'den sonra hazır olacak" ifadelerini kullandı.
Ancelotti’nin bu açıklamasının ardından gözler 3 Ocak’ta oynanacak olan Mallorca maçına çevrildi.
Arda Güler’in Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.