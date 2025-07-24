Real Madrid Arda'nın Hayallerini Yıktı: Her Şey Para İçin...
Real Madrid'in parlayan yıldızı Arda Güler, 10 numaralı formayı Mbappe'ye kaptırdı. Real Madrid'in bu tercihinin nedeni ortaya çıktı.
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Real Madrid’de forma giyen Arda Güler’in hayalleri suya düştü. İspanyol devinin 10 numarası Kylian Mbappe olurken, bu tercihin nedeni de ortaya çıktı.
Real Madrid’de Xabi Alonso’nun takımın başına getirilmesiyle küllerinden doğan Arda Güler’in Modric’in takımdan ayrılmasının ardından 10 numaranın yeni sahibi olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Ancak, İspanyol ekibinin 10 numaralı formayı Kylian Mbappe’ye vermeyi tercih etti. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Real Madrid’in bu tercihi sportif gerekçelerle değil imaj ve pazarlama stratejileri nedeniyle yaptığı ortaya çıktı.
Xabi Alonso'nun yeni sistemin anahtarı olarak gördüğü Arda Güler, 15 numaralı formayla yoluna devam edecek.