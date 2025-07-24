Real Madrid Arda'nın Hayallerini Yıktı: Her Şey Para İçin...

Real Madrid'in parlayan yıldızı Arda Güler, 10 numaralı formayı Mbappe'ye kaptırdı. Real Madrid'in bu tercihinin nedeni ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

Arda Güler Real Madrid
Real Madrid Arda'nın Hayallerini Yıktı: Her Şey Para İçin... - Resim: 1

Real Madrid’de forma giyen Arda Güler’in hayalleri suya düştü. İspanyol devinin 10 numarası Kylian Mbappe olurken, bu tercihin nedeni de ortaya çıktı.

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Real Madrid Arda'nın Hayallerini Yıktı: Her Şey Para İçin... - Resim: 2

Real Madrid’de Xabi Alonso’nun takımın başına getirilmesiyle küllerinden doğan Arda Güler’in Modric’in takımdan ayrılmasının ardından 10 numaranın yeni sahibi olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

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Real Madrid Arda'nın Hayallerini Yıktı: Her Şey Para İçin... - Resim: 3

Ancak, İspanyol ekibinin 10 numaralı formayı Kylian Mbappe’ye vermeyi tercih etti. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Real Madrid’in bu tercihi sportif gerekçelerle değil imaj ve pazarlama stratejileri nedeniyle yaptığı ortaya çıktı.

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Real Madrid Arda'nın Hayallerini Yıktı: Her Şey Para İçin... - Resim: 4

Xabi Alonso'nun yeni sistemin anahtarı olarak gördüğü Arda Güler, 15 numaralı formayla yoluna devam edecek.

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