Arda Güler Sonunda Bayram Etti

Real Madrid’den Ancelotti’nin ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, "Santiago Bernabeu, yarın Carlo Ancelotti'nin Real Madrid teknik direktörlüğündeki son maçında ona saygı duruşunda bulunacak. Real Madrid, kendisine ve tüm ailesine hayatının bu yeni aşamasında bol şans diliyor" denildi.