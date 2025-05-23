Arda Güler Sonunda Bayram Etti
Real Madrid'de Arda Güler'in adeta başının belası haline gelen Carlo Ancelotti ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İtalyan teknik adam sık sık Arda'yı oynatmaması yüzünden eleştirilerin hedefi oluyordu.
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Milli futbolcu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’de bir devir resmen sona erdi. Teknik direktör Carlo Ancelotti’yle yolların ayrıldığı açıklandı.
Real Madrid’e transfer olmasından bu yana Arda Güler’e pek şans vermeyen Ancelotti’nin ayrılığı, hem Türk hem İspanyol taraftarlar tarafından sevinçle karşılandı.
Real Madrid’den Ancelotti’nin ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, "Santiago Bernabeu, yarın Carlo Ancelotti'nin Real Madrid teknik direktörlüğündeki son maçında ona saygı duruşunda bulunacak. Real Madrid, kendisine ve tüm ailesine hayatının bu yeni aşamasında bol şans diliyor" denildi.
Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler’e yeterli süre vermemesi nedeniyle futbol kamuoyunun sık sık hedefi haline geliyordu.