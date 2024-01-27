Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi: Turnayı gözünden vurdu

Real Madrid, ara transfer döneminde başka bir takıma kiralanacağı iddia edilen Arda Güler için son kararı verdi.

Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi: Turnayı gözünden vurdu - Resim: 1

Uzun süren sakatlığından sonra yavaş yavaş sahalara dönen Arda Güler’in ara transfer döneminde başka bir takıma kiralanacağı iddia edilmişti.

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Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi: Turnayı gözünden vurdu - Resim: 2

Özellikle Almeria’ya karşı yedek olarak başladığı maçta oyuna girememesi üzerine formasını yere atması bu söylentileri güçlendirdi.

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Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi: Turnayı gözünden vurdu - Resim: 3

Genç yıldızın geleceği ile ilgili tartışmalara Real Madrid başkanı Fiorentino Perez son noktayı koydu.

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Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi: Turnayı gözünden vurdu - Resim: 4

Arda Güler’in yeteneğine hayran kalan İspanyol ekibi yıldız futbolcuyu hiçbir şekilde kiralamayacak. Bunun aksine önümüzdeki sezon Modric’in ayrılışı sonrasında ise ilk 11’in bir parçası olacak.

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Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi: Turnayı gözünden vurdu - Resim: 5
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