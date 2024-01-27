Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi: Turnayı gözünden vurdu
Real Madrid, ara transfer döneminde başka bir takıma kiralanacağı iddia edilen Arda Güler için son kararı verdi.
Uzun süren sakatlığından sonra yavaş yavaş sahalara dönen Arda Güler’in ara transfer döneminde başka bir takıma kiralanacağı iddia edilmişti.
Özellikle Almeria’ya karşı yedek olarak başladığı maçta oyuna girememesi üzerine formasını yere atması bu söylentileri güçlendirdi.
Genç yıldızın geleceği ile ilgili tartışmalara Real Madrid başkanı Fiorentino Perez son noktayı koydu.
Arda Güler’in yeteneğine hayran kalan İspanyol ekibi yıldız futbolcuyu hiçbir şekilde kiralamayacak. Bunun aksine önümüzdeki sezon Modric’in ayrılışı sonrasında ise ilk 11’in bir parçası olacak.