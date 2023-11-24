Ralli heyecanı Sarıkamış’ta yaşanacak

Duja Hotels Satış ve Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay Otomobil Sporlarına, Rally Bodrum ile başlayan desteklerinin devam edeceğini, sportif organizasyonların hem bölge tanımına hem de ekonomisine olan büyük katkılarının olduğunu söyledi.

Dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine ve Sadece Alplerde bulunan kristal kar kalitesine sahip Kars Sarıkamış'ta hizmet veren Duja Chalet, 21 Aralık 2023 tarihinde kış sezonunu açıyor. Üstün hizmet anlayışı ile destinasyon olarak Sarıkamış’ı da ön plana çıkarmayı hedefleyen Duja Chalet, 144 odası, kapalı yüzme havuzu, 500 kişilik toplantı salonu ve çocuk kulübü ile bu sezon da misafirlerine hizmet vermeye hazırlanıyor.