Panathinaikos'un Türk Antrenörü Trafik Kazası Geçirdi
Kadın basketbol takımı Panathinaikos’u çalıştıran antrenör Selen Erdem, bir trafik kazası geçirdi. Ergin Ataman'dan sonra Yunanistan'daki ikinci Türk antrenör olan "Dişi Fatih Terim" lakaplı Erdem, park halindeki bir motosiklet sürücüsüne çarptı.
Kaynak: Sport24.gr
Yunanistan Kadın Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos’un başantrenörü Selen Erdem, perşembe sabahı Yunanistan'da bir trafik kazası geçirdi.
Sport24.gr'nin haberine göre, Erdem’in trafik ışıklarında park halindeki bir motosiklet sürücüsüne çarptığı, kaza sonrasında yapılan alkol testinin ise negatif çıktığı ifade edildi.
Selen Erdem, Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı'nı çalıştıran Ergin Ataman'dan sonra ülkedeki bir diğer Türk antrenör olarak öne çıkarken, sosyal medyada "Dişi Fatih Terim" lakabıyla tanınıyor.