Osimhen'in Galatasaray'dan İstediği Maaş Ortaya Çıktı! Dudak Uçuklatan Bedel

Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, kupayı müzesine götürdü ve 25’inci şampiyonluğuna uzandı. Şampiyonluğun belki de en önemli mimarlarından olan Victor Osimhen’in takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen soru oldu.