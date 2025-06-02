Osimhen'in Galatasaray'dan İstediği Maaş Ortaya Çıktı! Dudak Uçuklatan Bedel
Galatasaray'da devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı ekipten istediği maaş ortaya çıktı.
Kaynak: KAFA Sports
Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, kupayı müzesine götürdü ve 25’inci şampiyonluğuna uzandı. Şampiyonluğun belki de en önemli mimarlarından olan Victor Osimhen’in takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen soru oldu.
Dünya devlerinden birçok teklif alan Osimhen için Suudi Arabistan ekipleri de sıraya girerken, Al-Hilal’in teklifi kafaları karıştırmıştı.
Eski Galatasaray futbolcusu ve spor yorumcusu Hasan Şaş, Osimhen’in Galatasaray’dan talep ettiği yıllık maaşı açıkladı. KAFA Sports’a konuşan Şaş, 26 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan 5 yıllık sözleşme ve senelik 20 milyon euro maaş istediğini öne sürdü.
Galatasaray’ın Osimhen’in bonservisini ödemek için Napoli’ye de çıkış maddesinde yer alan 75 milyon Euro’yu ödemek zorunda olması kulübü maddi açıdan zora sokacağı yönünde endişeler doğurdu.
Nijeryalı yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 37 gol atmış 8 de asist kaydetmişti.