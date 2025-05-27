Osimhen'de Sona Doğru... Kalırsa İşler Karışacak
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Osimhen'e 1 hafta süre verildiği belirtildi. Yıldız ismin kalması durumundaki senaryo kafaları karıştırdı...
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray’da sezon başında Napoli’den kiralanan ve kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Victor Osimhen’de düğüm çözülüyor.
Sarı-kırmızılı ekibin Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında da taraftarları çıldırtan Osimhen için "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratları yapılırken, Nijeryalı yıldız, ‘Neler olacağını göreceğiz’ sözleriyle yanıt vermişti.
Gelecek sezon için kadro planlamasına bir an önce başlamak isteyen Galatasaray’da ise Osimhen’in kararı bekleniyor. Yıldız oyuncuya karar için 1 hafta süre verilirken, Osimhen’in kalmaya karar vermesi durumunda kaleci ve 10 numara transferleri için oyuncu satışı yapılması gerekecek.
Osimhen kalmazsa böyle bir limit problemi yaşanmayacağı kaydedildi.
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 3 yıl için 120 milyon euro karşılığında anlaşma aşamasına geldiği iddia edilen Osimhen için nefesler tutuldu.