Osimhen'de Sona Doğru... Kalırsa İşler Karışacak

Gelecek sezon için kadro planlamasına bir an önce başlamak isteyen Galatasaray’da ise Osimhen’in kararı bekleniyor. Yıldız oyuncuya karar için 1 hafta süre verilirken, Osimhen’in kalmaya karar vermesi durumunda kaleci ve 10 numara transferleri için oyuncu satışı yapılması gerekecek.