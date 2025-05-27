Osimhen'de Sona Doğru... Kalırsa İşler Karışacak

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Osimhen'e 1 hafta süre verildiği belirtildi. Yıldız ismin kalması durumundaki senaryo kafaları karıştırdı...

Kaynak: Haber Merkezi

Osimhen Galatasaray
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Osimhen'de Sona Doğru... Kalırsa İşler Karışacak - Resim: 1

Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray’da sezon başında Napoli’den kiralanan ve kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Victor Osimhen’de düğüm çözülüyor.

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Osimhen'de Sona Doğru... Kalırsa İşler Karışacak - Resim: 2

Sarı-kırmızılı ekibin Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında da taraftarları çıldırtan Osimhen için "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratları yapılırken, Nijeryalı yıldız, ‘Neler olacağını göreceğiz’ sözleriyle yanıt vermişti.

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Osimhen'de Sona Doğru... Kalırsa İşler Karışacak - Resim: 3

Gelecek sezon için kadro planlamasına bir an önce başlamak isteyen Galatasaray’da ise Osimhen’in kararı bekleniyor. Yıldız oyuncuya karar için 1 hafta süre verilirken, Osimhen’in kalmaya karar vermesi durumunda kaleci ve 10 numara transferleri için oyuncu satışı yapılması gerekecek.

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Osimhen'de Sona Doğru... Kalırsa İşler Karışacak - Resim: 4

Osimhen kalmazsa böyle bir limit problemi yaşanmayacağı kaydedildi.

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Osimhen'de Sona Doğru... Kalırsa İşler Karışacak - Resim: 5

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 3 yıl için 120 milyon euro karşılığında anlaşma aşamasına geldiği iddia edilen Osimhen için nefesler tutuldu.

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