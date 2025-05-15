Osimhen Rekoru Parçaladı! İşte Türkiye'de En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular

Victor Osimhen kupa finalinde bu sezon 35'inci golüne ulaşırken, Süper Lig tarihine geçti. Osimhen en çok gol atan yabancı unvanını eline geçirdi. İşte Türkiye'de en çok gol atan yabancılar!

Kaynak: Haber Merkezi

Osimhen Galatasaray Valencia Mauro Icardi Bafetimbi Gomis
Son Güncelleme:
Osimhen Rekoru Parçaladı! İşte Türkiye'de En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular - Resim: 1

Dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzanan ekip oldu.

1 10
Osimhen Rekoru Parçaladı! İşte Türkiye'de En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular - Resim: 2

Karşılaşmada sarı-kırmızılı oyuncusu Victor Osimhen 2 gole imza atarken, 1 yıl için geldiği Türkiye’de futbol tarihine geçti. Osimhen, şu ana kadar tüm kulvarlarda 35 gole ulaşarak, Mario Jardel’i geride bıraktı.

İşte Türkiye’de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcular listesi:

2 10
Osimhen Rekoru Parçaladı! İşte Türkiye'de En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular - Resim: 3

Osimhen - 35 Gol

3 10
Osimhen Rekoru Parçaladı! İşte Türkiye'de En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular - Resim: 4

Jardel - 34 Gol

4 10
Osimhen Rekoru Parçaladı! İşte Türkiye'de En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular - Resim: 5

Enner Valencia - 33 Gol

5 10
Osimhen Rekoru Parçaladı! İşte Türkiye'de En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular - Resim: 6

Sörloth - 33 Gol

6 10
Osimhen Rekoru Parçaladı! İşte Türkiye'de En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular - Resim: 7

Icardi - 32 Gol

7 10
Osimhen Rekoru Parçaladı! İşte Türkiye'de En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular - Resim: 8

Gomis - 32 Gol

8 10
Osimhen Rekoru Parçaladı! İşte Türkiye'de En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular - Resim: 9

Diagne - 31 Gol

9 10
Osimhen Rekoru Parçaladı! İşte Türkiye'de En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular - Resim: 10

Piatek - 31 Gol

10 10