Osimhen Rekoru Parçaladı! İşte Türkiye'de En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular

Karşılaşmada sarı-kırmızılı oyuncusu Victor Osimhen 2 gole imza atarken, 1 yıl için geldiği Türkiye’de futbol tarihine geçti. Osimhen, şu ana kadar tüm kulvarlarda 35 gole ulaşarak, Mario Jardel’i geride bıraktı.

İşte Türkiye’de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcular listesi: