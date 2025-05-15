Osimhen Rekoru Parçaladı! İşte Türkiye'de En Çok Gol Atan Yabancı Futbolcular
Victor Osimhen kupa finalinde bu sezon 35'inci golüne ulaşırken, Süper Lig tarihine geçti. Osimhen en çok gol atan yabancı unvanını eline geçirdi. İşte Türkiye'de en çok gol atan yabancılar!
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Dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzanan ekip oldu.
Karşılaşmada sarı-kırmızılı oyuncusu Victor Osimhen 2 gole imza atarken, 1 yıl için geldiği Türkiye’de futbol tarihine geçti. Osimhen, şu ana kadar tüm kulvarlarda 35 gole ulaşarak, Mario Jardel’i geride bıraktı.
İşte Türkiye’de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcular listesi:
Osimhen - 35 Gol
Jardel - 34 Gol
Enner Valencia - 33 Gol
Sörloth - 33 Gol
Icardi - 32 Gol
Gomis - 32 Gol
Diagne - 31 Gol
Piatek - 31 Gol