Osimhen Galatasaraylıları Kahredecek: 'Yüzde Yüz' Diyerek Duyurdu

Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Emre Bol, yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdu.

Emre Bol, canlı yayında yaptığı açıklamada, Osimhen’in kesin olarak gideceğini ‘Yüzde 100 net bir bilgi aldım’ diyerek açıkladı.