Osimhen Galatasaraylıları Kahredecek: 'Yüzde Yüz' Diyerek Duyurdu
'Gidecek mi, kalacak mı?' sorularının sık sık sorulduğu Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun sezon sonunda takımdan 'yüzde 100' ayrılacağı öne sürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray’da sezon başında takıma kiralık olarak katılan dünya yıldızı Victor Osimhen’in geleceği merak konusu oldu.
Nijeryalı yıldız ile ilgili iddialar sık sık ortaya atılırken, dünya devi kulüplerin yanı sıra, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de Osimhen’i transfer etmek için sıraya girdiği iddia edildi.
Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Emre Bol, yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdu.
Emre Bol, canlı yayında yaptığı açıklamada, Osimhen’in kesin olarak gideceğini ‘Yüzde 100 net bir bilgi aldım’ diyerek açıkladı.
Ünlü yorumcu “Osimhen kesinlikle Galatasaray'da kalmayacak. Gidiyor. Premier Lig'de bir takımda oynayacakmış. Galatasaraylılar 3 hafta Osimhen'i izledikten sonra veda edecek. Bence rakipler sevinsin çünkü bu sezon Osimhen tek başına Galatasaray'ı şampiyon yaptı” ifadelerini kullandı.
Bol, açıklamalarının devamında sarı-kırmızılı ekipten birçok oyuncunun ayrılacağını belirterek, “Galatasaray yönetimine yaz transfer döneminde çok iş düşecek” dedi.