Osimhen Depremi! Çileden Çıktı, Kararından Vazgeçti

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Osimhen çileden çıktı. Osimhen'in yapmayı planladığı basın açıklamasını iptal ettiği iddia edildi.

Kaynak: ArmaSports

Galatasaray Osimhen
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Osimhen Depremi! Çileden Çıktı, Kararından Vazgeçti - Resim: 1

Süper Lig’de Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Victor Osimhen’in kulüpte kalıp kalmayacağı merak edilirken, yıldız oyuncunun bugün bir basın toplantısı düzenlemesi planlandı.

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Osimhen Depremi! Çileden Çıktı, Kararından Vazgeçti - Resim: 2

Galatasaray’ın Kemerburgaz Tesisleri’nde bir açıklama yapacağı açıklanan Osimhen’in ayrılık kararını açıklayacağı iddiaları kuvvetlenirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Osimhen Depremi! Çileden Çıktı, Kararından Vazgeçti - Resim: 3

Basın açıklamasına saatler kala, Osimhen’in konuşma yapmaktan vazgeçtiği ve basın toplantısının iptal edildiği iddia edildi.

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Osimhen Depremi! Çileden Çıktı, Kararından Vazgeçti - Resim: 4

ArmaSports’tan Hakan Gündoğar’ın aktardığına göre, Osimhen’in basın açıklamasından vazgeçmesine neden olan durumun, kendisine atılan mesajlar olduğu iddia edildi.

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Osimhen Depremi! Çileden Çıktı, Kararından Vazgeçti - Resim: 5

Taraftarların kendisine mesaj atmasına sinirlenen Osimhen’in "Hayır, konuşmayacağım. Neden herkes benim ağzımdan konuşuyor?" dediği öne sürüldü.

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Osimhen Depremi! Çileden Çıktı, Kararından Vazgeçti - Resim: 6

Osimhen'in Suudi Arabistan'ın Al-Hilal ekibiyle 3 yıl için 120 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı iddia edilmişti

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