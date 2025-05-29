Osimhen Depremi! Çileden Çıktı, Kararından Vazgeçti
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Osimhen çileden çıktı. Osimhen'in yapmayı planladığı basın açıklamasını iptal ettiği iddia edildi.
Kaynak: ArmaSports
Süper Lig’de Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Victor Osimhen’in kulüpte kalıp kalmayacağı merak edilirken, yıldız oyuncunun bugün bir basın toplantısı düzenlemesi planlandı.
Galatasaray’ın Kemerburgaz Tesisleri’nde bir açıklama yapacağı açıklanan Osimhen’in ayrılık kararını açıklayacağı iddiaları kuvvetlenirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Basın açıklamasına saatler kala, Osimhen’in konuşma yapmaktan vazgeçtiği ve basın toplantısının iptal edildiği iddia edildi.
ArmaSports’tan Hakan Gündoğar’ın aktardığına göre, Osimhen’in basın açıklamasından vazgeçmesine neden olan durumun, kendisine atılan mesajlar olduğu iddia edildi.
Taraftarların kendisine mesaj atmasına sinirlenen Osimhen’in "Hayır, konuşmayacağım. Neden herkes benim ağzımdan konuşuyor?" dediği öne sürüldü.
Osimhen'in Suudi Arabistan'ın Al-Hilal ekibiyle 3 yıl için 120 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı iddia edilmişti