Okan Buruk'tan açıklama: Galatasaray'a veda mı edecek?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Buruk, "Başkanımız, yönetim kurulumuz ne kadar verirse onların kararına saygı duyacak ve ona kabul edecek bir insanım" dedi.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor ile evinde karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"UZUN BİR PERİYODA ÇIKACAĞIZ"
Tüm oyuncuların antrenmanda yer almasından dolayı yüzünün güldüğünü belirten Buruk, "Bütün oyuncularım antrenmana çıkıyor. Uzun zamandır planladığımız gibi bütün oyuncularımızı en hazır halde kullanacağımız vakte ilerliyoruz. Bu hafta bizim için çok önemli maç periyodu başlıyor. Samsunspor ligin yeni takımı. Gelişen, önemli transferler yaptı. 7 maçlık periyot bu hafta başlıyor. Uzun bir periyoda çıkacağız. Birçok oyuncumuz sezon başı kampını geçirmemişti, yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla birlikte antrenmanlara başlıyor. Hakim 2 gün önce başladı. Gayet iyi gidiyor. Ndombele geçen hafta geldi. Yaklaşık 1-2 hafta içerisinde o da en yüksek performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum" dedi.
"DURSUN ÖZBEK VE YÖNETİM KURULUMUZA TEŞEKKÜR EDERİM"
"Milli takımdan dönecek 2 arkadaşımız var" diyen Okan Buruk, "Davinson da milli takımda oynadı. İngiltere’deki eşyalarını alıp, yarınki antrenmanda bizle beraber olacak. Bu periyoda hazırız. Hem ligdeki, hem de Şampiyonlar Ligi’ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma bu anlamda inanan bir teknik adamım. İyi bir kadroya sahibiz. Burada da başta başkanımız Dursun Özbek, yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Önemli bir kadro kurdular. Galatasaray camiası için birliktelik sağladılar. Geçen seneden başlayan şampiyonluk yolumuz bu sene şampiyonlukla hem de Şampiyonlar Ligi’nde birleşti" ifadelerini kullandı.