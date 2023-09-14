Okan Buruk'tan açıklama: Galatasaray'a veda mı edecek?

"UZUN BİR PERİYODA ÇIKACAĞIZ"

Tüm oyuncuların antrenmanda yer almasından dolayı yüzünün güldüğünü belirten Buruk, "Bütün oyuncularım antrenmana çıkıyor. Uzun zamandır planladığımız gibi bütün oyuncularımızı en hazır halde kullanacağımız vakte ilerliyoruz. Bu hafta bizim için çok önemli maç periyodu başlıyor. Samsunspor ligin yeni takımı. Gelişen, önemli transferler yaptı. 7 maçlık periyot bu hafta başlıyor. Uzun bir periyoda çıkacağız. Birçok oyuncumuz sezon başı kampını geçirmemişti, yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla birlikte antrenmanlara başlıyor. Hakim 2 gün önce başladı. Gayet iyi gidiyor. Ndombele geçen hafta geldi. Yaklaşık 1-2 hafta içerisinde o da en yüksek performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum" dedi.