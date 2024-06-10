Okan Buruk takımdan ayrılacak ismi açıkladı: Burada devam etmeyecek gibi...

Bein Sports'a açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Transfer döneminde nasıl hareket edeceklerine dair şu sözleri kaydetti:

"Oyuncu izleme ekibimizle, Erden Bey ile birlikte istediğimiz oyuncuları belirledik. Kulüplerle iletişime geçtik, geri dönüş bekliyoruz. Suudi Arabistan şu anda en fazla gelirlerin dağıtıldığı yer. Transfer kolay değil ama kampa kadar önemli bir süremiz var. Her şey bizim elimizde olmuyor. Çalışmalarımız sürüyor, kampa yetişmesi en önemli şey. Sabırlı olup en iyi oyuncuyu almak bence en doğrusu."