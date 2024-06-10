Okan Buruk takımdan ayrılacak ismi açıkladı: Burada devam etmeyecek gibi...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de şampiyon olarak geride bıraktıkları sezona ve sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Buruk, takımdan ayrılacak bir ismi de ilk kez açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, şampiyon olarak geride bıraktıkları sezona ve sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak bir ismi de "Burada devam etmeyecek gibi" sözleriyle ilk kez açıkladı.
Bein Sports'a açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Transfer döneminde nasıl hareket edeceklerine dair şu sözleri kaydetti:
"Oyuncu izleme ekibimizle, Erden Bey ile birlikte istediğimiz oyuncuları belirledik. Kulüplerle iletişime geçtik, geri dönüş bekliyoruz. Suudi Arabistan şu anda en fazla gelirlerin dağıtıldığı yer. Transfer kolay değil ama kampa kadar önemli bir süremiz var. Her şey bizim elimizde olmuyor. Çalışmalarımız sürüyor, kampa yetişmesi en önemli şey. Sabırlı olup en iyi oyuncuyu almak bence en doğrusu."
"EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"
Kadrodaki eksikleri tamamlama üzerine çalışacaklarını da ifade eden Okan Buruk, "Eksiklerimizi tamamlayacağız. Başkanımız bize çok büyük destek veriyor. İlk tercihimiz, uzun vadeli, hem genç hem katkı alabileceğimiz oyuncular oluyor. Bunun yanında tecrübeli oyuncular da takıma deneyimleriyle katkı sağlamak istiyor. O dengeyi iyi kurmamız lazım." sözlerini kullandı.
Nicolo Zaniolo'nun takımda devam etmesini istediğini belirten Galatasaray Teknik Direktörü, "Kısa süre önce İtalya'daydım. Zaniolo'nun menajerini tesadüfen gördüm. Birinci düşünceleri burada devam etmeyecek gibi ama ben onu kadroda görmek isterim." dedi.
Transferde adı Galatasaray ile geçen Rafa Silva hakkında da konuşan Buruk, "Avrupa'da da birçok takım Rafa Silva'yı istiyordur. O beklentiler üzerinden büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a gidecektir diye düşünüyorum. Bizim herhangi bir görüşmemiz yok." ifadelerini kullandı.