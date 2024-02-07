Okan Buruk, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Sol bek için cuma gününe kadar vaktimiz var. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek. "