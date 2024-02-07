Okan Buruk, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Bandırma maçı sonrası açıklamalarda bulunan Okan Buruk, sağ bek transferiyle ilgili, "Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek" dedi.
Galatasaray Sacha Boey'in gidişi sonrası yeni sağ bekini buldu.
Sarı kırmızılı teknik adam Okan Buruk, dün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında 3-2 galip geldikleri Bandırmaspor maçı sonrası açıklama yaptı.
Buruk, sol bek transferi için cuma günün işaret ederken sağ bek için transfer yaptıklarını, Afrika Kupası'nda olduğu için gelişinin biraz geç olacağını söyledi.
Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:
"Sol bek için cuma gününe kadar vaktimiz var. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek. "
Yağız Sabuncuoğlu, "Derrick Köhn’ün Menajeri, Galatasaray-Bandırmaspor maçını takip etmek için Rams Park’a geldi. Maçtan sonra taraflar bir görüşme daha yapacak" diyerek Galatasaray'ın sol bek transferindeki isimi duyurmuştu.
Sağ bek transferi içinse henüz bir isim gelmedi.