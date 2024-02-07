Okan Buruk, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Bandırma maçı sonrası açıklamalarda bulunan Okan Buruk, sağ bek transferiyle ilgili, "Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek" dedi.

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Okan Buruk, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı - Resim: 1

Galatasaray Sacha Boey'in gidişi sonrası yeni sağ bekini buldu.

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Okan Buruk, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı - Resim: 2

Sarı kırmızılı teknik adam Okan Buruk, dün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında 3-2 galip geldikleri Bandırmaspor maçı sonrası açıklama yaptı.

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Okan Buruk, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı - Resim: 3

Buruk, sol bek transferi için cuma günün işaret ederken sağ bek için transfer yaptıklarını, Afrika Kupası'nda olduğu için gelişinin biraz geç olacağını söyledi.

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Okan Buruk, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı - Resim: 4

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Sol bek için cuma gününe kadar vaktimiz var. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek. "

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Okan Buruk, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı - Resim: 5

Yağız Sabuncuoğlu, "Derrick Köhn’ün Menajeri, Galatasaray-Bandırmaspor maçını takip etmek için Rams Park’a geldi. Maçtan sonra taraflar bir görüşme daha yapacak" diyerek Galatasaray'ın sol bek transferindeki isimi duyurmuştu.

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Okan Buruk, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı - Resim: 6

Sağ bek transferi içinse henüz bir isim gelmedi.

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