O gazeteci ilk kez açıkladı: Arda Güler'in sakatlığı hakkında vahim iddia
Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler’in sakatlığı hakkında gazeteci Ahmet Ercanlar ciddi bir iddiada bulundu.
Fenerbahçe’den 20 milyon euro bonservis ve 10 milyon bonus bonservis bedeli karşılığında Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, Türkiye’nin ve dünyanın konuştuğu bir isim olmuştu.
İspanyol ekibiyle 6 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, antrenmanlarda attığı goller ve yaptığı akrobatik çalımlarla takım arkadaşlarını etkilemişti. Takımının ABD’de yapacağı hazırlık turnuvası kadrosuna da dahil olan Arda Güler’den kötü geldi.
MENİSKÜS SAKATLIĞI YAŞADI
İspanyol ekibiyle 6 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, antrenmanlarda attığı goller ve yaptığı akrobatik çalımlarla takım arkadaşlarını etkilemişti. Takımının ABD’de yapacağı hazırlık turnuvası kadrosuna da dahil olan Arda Güler’den kötü geldi.
VAHİM İDDİA
Arda Güler’in sağlığı kamuoyunun konuştuğu konular arasında yer alırken gazeteci Ahmet Ercanlar çarpıcı bir açıklama yaptı. Ercanlar’ın iddiasına göre Arda Güler, transfer olma durumu nedeniyle dizindeki problemi gizledi.