O gazeteci ilk kez açıkladı: Arda Güler'in sakatlığı hakkında vahim iddia

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler’in sakatlığı hakkında gazeteci Ahmet Ercanlar ciddi bir iddiada bulundu.

Arda Güler
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O gazeteci ilk kez açıkladı: Arda Güler'in sakatlığı hakkında vahim iddia - Resim: 1

Fenerbahçe’den 20 milyon euro bonservis ve 10 milyon bonus bonservis bedeli karşılığında Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, Türkiye’nin ve dünyanın konuştuğu bir isim olmuştu.

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O gazeteci ilk kez açıkladı: Arda Güler'in sakatlığı hakkında vahim iddia - Resim: 2

İspanyol ekibiyle 6 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, antrenmanlarda attığı goller ve yaptığı akrobatik çalımlarla takım arkadaşlarını etkilemişti. Takımının ABD’de yapacağı hazırlık turnuvası kadrosuna da dahil olan Arda Güler’den kötü geldi.

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O gazeteci ilk kez açıkladı: Arda Güler'in sakatlığı hakkında vahim iddia - Resim: 3

MENİSKÜS SAKATLIĞI YAŞADI

İspanyol ekibiyle 6 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, antrenmanlarda attığı goller ve yaptığı akrobatik çalımlarla takım arkadaşlarını etkilemişti. Takımının ABD’de yapacağı hazırlık turnuvası kadrosuna da dahil olan Arda Güler’den kötü geldi.

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O gazeteci ilk kez açıkladı: Arda Güler'in sakatlığı hakkında vahim iddia - Resim: 4

VAHİM İDDİA

Arda Güler’in sağlığı kamuoyunun konuştuğu konular arasında yer alırken gazeteci Ahmet Ercanlar çarpıcı bir açıklama yaptı. Ercanlar’ın iddiasına göre Arda Güler, transfer olma durumu nedeniyle dizindeki problemi gizledi.

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