Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a sert eleştiriler: Yazık! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı?

'YAZIK YA!’

Seyirci gelmiş, ilk 20 dakika bir futbol izlemek istiyor. Paslaşma, mücadele, hırs, arzu. İçeri gireyim diyor size daha çok şarkılar yazayım diyor. Sen seyirciye koskoca 45 dakika, ilk yarı bu futbolu sunuyorsun. Yazık ya! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı ya?"