Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a sert eleştiriler: Yazık! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı?
Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci, Beşiktaş’ın Konyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçta takımın ilk yarıdaki performansını yetersiz bularak, “Sen seyirciye koskoca 45 dakika, ilk yarı bu futbolu sunuyorsun. Yazık ya! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı ya?" dedi.
Beşiktaş, rakibini Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun’un golleriyle 2-0 mağlup etti.
Kahveci, “Sen seyirciye koskoca 45 dakika, ilk yarı bu futbolu sunuyorsun. Yazık ya! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı ya?” dedi.
Nihat Kahveci şunları söyledi:
"Seyirci gelmiş, ilk 20 dakika bir futbol izlemek istiyor. Allah'ını seversen ilk 20 dakika yüzde 74 topa sahipti Konyaspor. Bak sen son 5 maç, 1 tane galibiyetin var. İyi oynamadığın Trabzonspor maçı, onu çıkarıyorum. 4 maç gol atamamışsın.
'YAZIK YA!’
Seyirci gelmiş, ilk 20 dakika bir futbol izlemek istiyor. Paslaşma, mücadele, hırs, arzu. İçeri gireyim diyor size daha çok şarkılar yazayım diyor. Sen seyirciye koskoca 45 dakika, ilk yarı bu futbolu sunuyorsun. Yazık ya! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı ya?"
‘DEDİM Kİ RAKİP DE YEŞİL RENKLİ SPORTİNG'LE FALAN MI OYNUYORUZ’
Bir ara dedim ki Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grup maçı iç saha, seyirci gelmiş. Kadro yapılmış, ısınmalar. Maç başladı topun peşinden koşan Beşiktaş. Baskı yapmayan Beşiktaş.Pozisyona girmeyen Beşiktaş. 3 pas yapmayan Beşiktaş. Dedim ki rakip de yeşil renkli Sporting'le falan mı oynuyoruz."