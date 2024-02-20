Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a sert eleştiriler: Yazık! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı?

Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci, Beşiktaş’ın Konyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçta takımın ilk yarıdaki performansını yetersiz bularak, “Sen seyirciye koskoca 45 dakika, ilk yarı bu futbolu sunuyorsun. Yazık ya! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı ya?" dedi.

Beşiktaş Konyaspor Nihat Kahveci
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Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a sert eleştiriler: Yazık! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı? - Resim: 1
Trendyol Süper Lig’in 26. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşılaştı.
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Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a sert eleştiriler: Yazık! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı? - Resim: 2

Beşiktaş, rakibini Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun’un golleriyle 2-0 mağlup etti.

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Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a sert eleştiriler: Yazık! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı? - Resim: 3
Nutspor YouTube kanalında maçın değerlendirmesini yapan Nihat Kahveci, Beşiktaş’a sert eleştiride bulundu.
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Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a sert eleştiriler: Yazık! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı? - Resim: 4

Kahveci, “Sen seyirciye koskoca 45 dakika, ilk yarı bu futbolu sunuyorsun. Yazık ya! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı ya?” dedi.

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Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a sert eleştiriler: Yazık! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı? - Resim: 5

Nihat Kahveci şunları söyledi:

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Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a sert eleştiriler: Yazık! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı? - Resim: 6

"Seyirci gelmiş, ilk 20 dakika bir futbol izlemek istiyor. Allah'ını seversen ilk 20 dakika yüzde 74 topa sahipti Konyaspor. Bak sen son 5 maç, 1 tane galibiyetin var. İyi oynamadığın Trabzonspor maçı, onu çıkarıyorum. 4 maç gol atamamışsın.

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Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a sert eleştiriler: Yazık! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı? - Resim: 7

'YAZIK YA!’

Seyirci gelmiş, ilk 20 dakika bir futbol izlemek istiyor. Paslaşma, mücadele, hırs, arzu. İçeri gireyim diyor size daha çok şarkılar yazayım diyor. Sen seyirciye koskoca 45 dakika, ilk yarı bu futbolu sunuyorsun. Yazık ya! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı ya?"

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Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a sert eleştiriler: Yazık! İlk yarıda Beşiktaş sahada mıydı? - Resim: 8

‘DEDİM Kİ RAKİP DE YEŞİL RENKLİ SPORTİNG'LE FALAN MI OYNUYORUZ’

Bir ara dedim ki Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grup maçı iç saha, seyirci gelmiş. Kadro yapılmış, ısınmalar. Maç başladı topun peşinden koşan Beşiktaş. Baskı yapmayan Beşiktaş.Pozisyona girmeyen Beşiktaş. 3 pas yapmayan Beşiktaş. Dedim ki rakip de yeşil renkli Sporting'le falan mı oynuyoruz."

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