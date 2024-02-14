Muslera veda mı ediyor: Galatasaray'ın teklifinin detayları ortaya çıktı

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Muslera'ya sunmayı planladığı teklif ortaya çıktı.

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Muslera veda mı ediyor: Galatasaray'ın teklifinin detayları ortaya çıktı - Resim: 1

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da, sezon sonu sözleşmesi bitecek Fernando Muslera'nın geleceği merak konusu.

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Muslera veda mı ediyor: Galatasaray'ın teklifinin detayları ortaya çıktı - Resim: 2

2012'den beri Galatasaray kalesini koruyan Uruguaylı eldiven, Türkiye'de kalmak isterken, yönetimden beklenen teklif gecikmedi.

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Muslera veda mı ediyor: Galatasaray'ın teklifinin detayları ortaya çıktı - Resim: 3

37 yaşındaki Muslera'ya 1 yıllık sözleşme ve maaş indirimi teklifi sunulması planlanıyor.

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Muslera veda mı ediyor: Galatasaray'ın teklifinin detayları ortaya çıktı - Resim: 4

Galatasaray formasıyla 492 maça çıkan ve 15 kupa kazanan Muslera'nın bu teklife nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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Muslera veda mı ediyor: Galatasaray'ın teklifinin detayları ortaya çıktı - Resim: 5

2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla unutulmaz bir kariyere imza attı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 492 maça çıktı ve 207 gol yedi. 15 kupa kazanan Muslera, Galatasaray'ın en başarılı kalecilerinden biri olarak tarihe geçti.

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Muslera veda mı ediyor: Galatasaray'ın teklifinin detayları ortaya çıktı - Resim: 6

Muslera'nın Galatasaray'daki Başarıları:

3 Süper Lig Şampiyonluğu (2011-12, 2012-13, 2014-15)

4 Türkiye Kupası (2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19)

4 Süper Kupa (2012, 2013, 2015, 2016)

1 Süper Kupa (2019)

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Muslera veda mı ediyor: Galatasaray'ın teklifinin detayları ortaya çıktı - Resim: 7

Muslera'nın Galatasaray'daki En Unutulmaz Anları:

2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04'e karşı yaptığı kurtarışlar

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Muslera veda mı ediyor: Galatasaray'ın teklifinin detayları ortaya çıktı - Resim: 8

2014-15 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı kazandığı Türkiye Kupası finali

2018-19 sezonunda Süper Lig'de Sivasspor'a karşı attığı gol

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Muslera veda mı ediyor: Galatasaray'ın teklifinin detayları ortaya çıktı - Resim: 9

Muslera, Galatasaray taraftarları tarafından "El Tigre" lakabıyla anılıyor. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'ın en önemli efsanelerinden biri olarak tarihe geçti.

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Muslera veda mı ediyor: Galatasaray'ın teklifinin detayları ortaya çıktı - Resim: 10

Kaynak: Mynet

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