Muslera veda mı ediyor: Galatasaray'ın teklifinin detayları ortaya çıktı

2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla unutulmaz bir kariyere imza attı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 492 maça çıktı ve 207 gol yedi. 15 kupa kazanan Muslera, Galatasaray'ın en başarılı kalecilerinden biri olarak tarihe geçti.