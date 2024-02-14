Muslera veda mı ediyor: Galatasaray'ın teklifinin detayları ortaya çıktı
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Muslera'ya sunmayı planladığı teklif ortaya çıktı.
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da, sezon sonu sözleşmesi bitecek Fernando Muslera'nın geleceği merak konusu.
2012'den beri Galatasaray kalesini koruyan Uruguaylı eldiven, Türkiye'de kalmak isterken, yönetimden beklenen teklif gecikmedi.
37 yaşındaki Muslera'ya 1 yıllık sözleşme ve maaş indirimi teklifi sunulması planlanıyor.
Galatasaray formasıyla 492 maça çıkan ve 15 kupa kazanan Muslera'nın bu teklife nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.
2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla unutulmaz bir kariyere imza attı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 492 maça çıktı ve 207 gol yedi. 15 kupa kazanan Muslera, Galatasaray'ın en başarılı kalecilerinden biri olarak tarihe geçti.
Muslera'nın Galatasaray'daki Başarıları:
3 Süper Lig Şampiyonluğu (2011-12, 2012-13, 2014-15)
4 Türkiye Kupası (2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19)
4 Süper Kupa (2012, 2013, 2015, 2016)
1 Süper Kupa (2019)
Muslera'nın Galatasaray'daki En Unutulmaz Anları:
2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04'e karşı yaptığı kurtarışlar
2014-15 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı kazandığı Türkiye Kupası finali
2018-19 sezonunda Süper Lig'de Sivasspor'a karşı attığı gol
Muslera, Galatasaray taraftarları tarafından "El Tigre" lakabıyla anılıyor. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'ın en önemli efsanelerinden biri olarak tarihe geçti.
Kaynak: Mynet