Motor sporları tutkunları Körfez'de aksiyona doydu

Her iki gün de temaslar sonucu yaşanan kazaların sonucu belirlediği hafta sonunda super grup ilk yarışında birinciliği Azizhan Kaya, ikinciliği Ümit Ülkü, üçüncülüğü Metin Çalışkan elde ederken, pazar günü koşulan ikinci yarışı ise Ömer Şamlı birinci, Metin Çalışkan ikinci ve Berkay Akça üçüncü oldu.