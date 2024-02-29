Montella açıkladı: Arda Güler EURO 2024'te forma giyecek mi?

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Montella, Arda Güler'in EURO 2024'te kadroda yer alıp almayacağına ilişkin konuştu.

Arda Güler Euro 2024 A Milli Takım Real Madrid
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Montella açıkladı: Arda Güler EURO 2024'te forma giyecek mi? - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid’de forma giyen genç yetenek Arda Güler’in milli takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.

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Montella açıkladı: Arda Güler EURO 2024'te forma giyecek mi? - Resim: 2

Montella, "Arda az oynadı ama çok yetenekli bir oyuncu. Fiziksel olarak en iyi durumda olan oyuncularımızı davet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Montella açıkladı: Arda Güler EURO 2024'te forma giyecek mi? - Resim: 3

Montella "Arda'yı (Güler) ziyaret ettim. Çalışma arkadaşlarım da ziyaret etti. Çok az oynuyor ama ümit ediyorum ki bundan sonra oynayabilsin. Çünkü çok yetenekli. Onu çok dikkatli takip ediyoruz" dedi.

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Montella açıkladı: Arda Güler EURO 2024'te forma giyecek mi? - Resim: 4

Montella sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arda Güler'in durumunu çok yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar az oynadı ama çok yetenekli bir oyuncu. EURO 2024 için fiziksel olarak en iyi durumda olan oyuncularımızı davet edeceğiz.”

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Montella açıkladı: Arda Güler EURO 2024'te forma giyecek mi? - Resim: 5
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