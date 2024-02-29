Montella açıkladı: Arda Güler EURO 2024'te forma giyecek mi?
A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Montella, Arda Güler'in EURO 2024'te kadroda yer alıp almayacağına ilişkin konuştu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid’de forma giyen genç yetenek Arda Güler’in milli takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.
Montella, "Arda az oynadı ama çok yetenekli bir oyuncu. Fiziksel olarak en iyi durumda olan oyuncularımızı davet edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Montella "Arda'yı (Güler) ziyaret ettim. Çalışma arkadaşlarım da ziyaret etti. Çok az oynuyor ama ümit ediyorum ki bundan sonra oynayabilsin. Çünkü çok yetenekli. Onu çok dikkatli takip ediyoruz" dedi.
Montella sözlerini şöyle sürdürdü:
“Arda Güler'in durumunu çok yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar az oynadı ama çok yetenekli bir oyuncu. EURO 2024 için fiziksel olarak en iyi durumda olan oyuncularımızı davet edeceğiz.”