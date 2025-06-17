Mert Hakan Yandaş'a Şampiyon Takım Talip Oldu! İşte Bonservis Bedeli
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a Süper Lig'den 2 talip çıktı. Taliplerin teklif ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah
Transfer döneminin başlamasıyla gözler, 11 yıllık kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'ye çevrildi. Sarı-lacivertlilerde transferin yanında ayrılıklar da yaşanacak. Son olarak kulübün 30 yaşındaki oyuncusu Mert Hakan Yandaş hakkında bir iddia gündeme geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre, 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşıp Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Mert Hakan Yandaş için sarı-lacivertlilere 500 bin euroluk bir teklif yaptı.
BİR TALİBİ DAHA VAR
Orta saha oyuncusunun bir diğer talibinin de Antalyaspor olduğu öğrenildi. Antalyaspor'un da Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'ye 400 bin euro teklif ilettiği ileri sürüldü.
Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın önümüzdeki sezonki akıbeti merak konusu.