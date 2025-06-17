Mert Hakan Yandaş'a Şampiyon Takım Talip Oldu! İşte Bonservis Bedeli

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a Süper Lig'den 2 talip çıktı. Taliplerin teklif ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah

Fenerbahçe transfer
Mert Hakan Yandaş'a Şampiyon Takım Talip Oldu! İşte Bonservis Bedeli - Resim: 1

Transfer döneminin başlamasıyla gözler, 11 yıllık kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'ye çevrildi. Sarı-lacivertlilerde transferin yanında ayrılıklar da yaşanacak. Son olarak kulübün 30 yaşındaki oyuncusu Mert Hakan Yandaş hakkında bir iddia gündeme geldi.

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Mert Hakan Yandaş'a Şampiyon Takım Talip Oldu! İşte Bonservis Bedeli - Resim: 2

Sabah'ta yer alan habere göre, 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşıp Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Mert Hakan Yandaş için sarı-lacivertlilere 500 bin euroluk bir teklif yaptı.

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Mert Hakan Yandaş'a Şampiyon Takım Talip Oldu! İşte Bonservis Bedeli - Resim: 3

BİR TALİBİ DAHA VAR

Orta saha oyuncusunun bir diğer talibinin de Antalyaspor olduğu öğrenildi. Antalyaspor'un da Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'ye 400 bin euro teklif ilettiği ileri sürüldü.

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Mert Hakan Yandaş'a Şampiyon Takım Talip Oldu! İşte Bonservis Bedeli - Resim: 4

Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın önümüzdeki sezonki akıbeti merak konusu.

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