Melissa Vargas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber: Dönemeyebilir
Fenerbahçe Opet ve A Milli Kadın Voleybol takımının yıldızı Melissa Vargas için Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Sezonun ilk yarısını Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Bohai Bank takımında kalan yarısını ise Fenerbahçe Opet'te geçiren Vargas için Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.
Çin Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Ligi'nin 6 Şubat 2024'te sona ereceği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'de geçici transfer dönemi 31 Ocak'ta sona erdiği göz önünde bulundurulursa, milli voleybolcunun takımının finale kalması halinde Fenerbahçe'ye dönme ihtimalinin olmayacağı kaydedildi.
NTV’nin aktardığına göre, Vargas'ın takımı finale ulaşırsa, milli oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'ye dönemeyebileceği bildirildi.
Öte yandan Vargas, geçtiğimiz sezon Çin Ligi'ne katıldığı için Fenerbahçe'nin Vakıfbank'a karşı oynadığı Şampiyonlar Kupası finalinde sahada yer alamamıştı.
Pasör çaprazı, 2021 yılından bu yana Çin ekibinde forma giyerek 3 kez şampiyonluk yaşadı.