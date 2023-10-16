Melissa Vargas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber: Dönemeyebilir

Fenerbahçe Opet ve A Milli Kadın Voleybol takımının yıldızı Melissa Vargas için Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Melissa Vargas Fenerbahçe A Milli Kadın Voleybol Takımı
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Melissa Vargas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber: Dönemeyebilir - Resim: 1

Sezonun ilk yarısını Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Bohai Bank takımında kalan yarısını ise Fenerbahçe Opet'te geçiren Vargas için Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.

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Melissa Vargas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber: Dönemeyebilir - Resim: 2

Çin Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Ligi'nin 6 Şubat 2024'te sona ereceği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'de geçici transfer dönemi 31 Ocak'ta sona erdiği göz önünde bulundurulursa, milli voleybolcunun takımının finale kalması halinde Fenerbahçe'ye dönme ihtimalinin olmayacağı kaydedildi.

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Melissa Vargas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber: Dönemeyebilir - Resim: 3

NTV’nin aktardığına göre, Vargas'ın takımı finale ulaşırsa, milli oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'ye dönemeyebileceği bildirildi.

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Melissa Vargas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber: Dönemeyebilir - Resim: 4

Öte yandan Vargas, geçtiğimiz sezon Çin Ligi'ne katıldığı için Fenerbahçe'nin Vakıfbank'a karşı oynadığı Şampiyonlar Kupası finalinde sahada yer alamamıştı.

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Melissa Vargas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber: Dönemeyebilir - Resim: 5

Pasör çaprazı, 2021 yılından bu yana Çin ekibinde forma giyerek 3 kez şampiyonluk yaşadı.

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