Arda Güler Sözleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı

Real Madrid'de, Arda Güler'in başarılı olacağından hiç şüphe yok. Arda Güler henüz 20 yaşında ve birçok açıdan gelişmesi gerekiyor. Xabi, ona Real Madrid'de çok önemli bir rol vermek istiyor. Kimseye ilk 11'de yerini garanti edemez, ancak Arda geçen sezonlara göre daha fazla dakika oynayacak, en azından şu anda niyeti bu."