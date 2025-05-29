Arda Güler Sözleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı
Real Madrid'den ayrılan Luca Modric, Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu sözler İspanya'da gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun yıllar La Liga devi Real Madrid’in formasını giyen ve bu yıl takımdan ayrılan Luca Modric’ten Arda Güler ile ilgili sansasyonel açıklamalar geldi.
Modric’in takımdan ayrılmadan önce Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Arda Güler hakkında görüşme yaptığı iddia edilirken, İspanyol basınından Defansa Central "Ne Wirtz ne de Stiller! Modric Florentino Perez'e Real Madrid'deki veliahtını gösteriyor” başlıklı haberinde dikkat çeken detayları ortaya koydu.
Haberde, Luca Modric’in Arda ile sözlerine şöyle yer verildi:
"Real Madrid'e veda eden efsane isim Luka Modric'in Başkan Florentino Perez ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Arda Güler için, 'Bana gençliğimi hatırlatıyor. Birkaç yıl içinde kendine güveni olursa bu pozisyonda en iyisi olabilir
Real Madrid'de, Arda Güler'in başarılı olacağından hiç şüphe yok. Arda Güler henüz 20 yaşında ve birçok açıdan gelişmesi gerekiyor. Xabi, ona Real Madrid'de çok önemli bir rol vermek istiyor. Kimseye ilk 11'de yerini garanti edemez, ancak Arda geçen sezonlara göre daha fazla dakika oynayacak, en azından şu anda niyeti bu."