Lionel Messi ve Sergio Busquets resmen Inter Miami'de!

Amerika MLS ekibi Inter Miami, transfer konusunda daha önce anlaştığı Lionel Messi ve Sergio Busquets için imza töreni düzenledi.

Lionel Messi
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Lionel Messi ve Sergio Busquets resmen Inter Miami'de! - Resim: 1

Eski yıldız futbolcu David Beckham’ın sahibi olduğu Amerika MLS takımlarından Inter Miami, Lionel Messi ve Sergio Busquets için stadyumunda imza töreni düzenlendi.

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Lionel Messi ve Sergio Busquets resmen Inter Miami'de! - Resim: 2

Geçtiğimiz haftalarda Paris Saint-Germain ile sözleşme uzatmayan ve uzun süre ismi Arabistan ligi ekipleriyle anılan yıldız futbolcu, kariyerine Amerika MLS liginde devam etme kararı almıştı.

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Lionel Messi ve Sergio Busquets resmen Inter Miami'de! - Resim: 3

Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği törende Messi, “Miami'de çok eğleneceğiz, çok güzel vakit geçireceğiz ve güzel şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

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Lionel Messi ve Sergio Busquets resmen Inter Miami'de! - Resim: 4

Inter Miami Kulübü, 36 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Marca’da yer alan habere göre; Inter Miami’nin başkanı Jorge Mas yaptığı açıklamada, “Messi, ABD’de yıllık 50-60 milyon Dolar kazanacak. Onu ikna edebilmek için 3 yıldır uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.

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