Lionel Messi ve Sergio Busquets resmen Inter Miami'de!

Inter Miami Kulübü, 36 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Marca’da yer alan habere göre; Inter Miami’nin başkanı Jorge Mas yaptığı açıklamada, “Messi, ABD’de yıllık 50-60 milyon Dolar kazanacak. Onu ikna edebilmek için 3 yıldır uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.