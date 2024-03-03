Lebron James tarihe geçti: Artık lider o!
NBA tarihinde 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu Lebron James oldu.
Yaşayan efsane 39 yaşında tarihe geçti.
Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Denver Nuggets'a 124-114 yenildikleri maçta attığı 26 sayıyla NBA’de 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu.
Lakers'ın evinde Nuggets'a kaybettiği mücadelede 26 sayı, 4 ribaunt, 9 asist ve 3 top çalmayla oynayan James, NBA'de bir ilke daha imza attı.
LeBron James, Nuggets'a karşı ürettiği 26 sayıyla normal sezonlarda 40 bin 17 sayıya ulaştı.
NBA tarihinin en skorer oyuncusu ünvanına sahip 39 yaşındaki James, normal sezonda 40 bin sayı barajına ulaşan ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.
NBA’de en çok sayı atan oyuncuların sıralaması şu şekilde güncellendi.
Art arda 6 olmak üzere 42. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı, 10 ribaunt, Michael Porter Jr 25 sayı, 10 ribaunt ve Jamal Murray 24 sayı, 11 asistle oynadı.