Lebron James tarihe geçti: Artık lider o!

NBA tarihinde 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu Lebron James oldu.

NBA Basketbol
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Lebron James tarihe geçti: Artık lider o! - Resim: 1

Yaşayan efsane 39 yaşında tarihe geçti.

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Lebron James tarihe geçti: Artık lider o! - Resim: 2

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Denver Nuggets'a 124-114 yenildikleri maçta attığı 26 sayıyla NBA’de 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu.

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Lebron James tarihe geçti: Artık lider o! - Resim: 3

Lakers'ın evinde Nuggets'a kaybettiği mücadelede 26 sayı, 4 ribaunt, 9 asist ve 3 top çalmayla oynayan James, NBA'de bir ilke daha imza attı.

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Lebron James tarihe geçti: Artık lider o! - Resim: 4

LeBron James, Nuggets'a karşı ürettiği 26 sayıyla normal sezonlarda 40 bin 17 sayıya ulaştı.

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Lebron James tarihe geçti: Artık lider o! - Resim: 5

NBA tarihinin en skorer oyuncusu ünvanına sahip 39 yaşındaki James, normal sezonda 40 bin sayı barajına ulaşan ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.

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Lebron James tarihe geçti: Artık lider o! - Resim: 6

NBA’de en çok sayı atan oyuncuların sıralaması şu şekilde güncellendi.

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Lebron James tarihe geçti: Artık lider o! - Resim: 7
Sezonun 29. yenilgisini yaşayan Lakers'ta Rui Hachimura 23 sayı, Austin Reaves 19 sayı, 14 asist ve Anthony Davis 17 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.
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Lebron James tarihe geçti: Artık lider o! - Resim: 8

Art arda 6 olmak üzere 42. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı, 10 ribaunt, Michael Porter Jr 25 sayı, 10 ribaunt ve Jamal Murray 24 sayı, 11 asistle oynadı.

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