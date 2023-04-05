Lale Orta: Fenerbahçe lehine verilen kararlar hatalı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili yayıncı kuruluşta tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Arda Güler penaltısı, Osayi-Samuel pozisyonlarını değerlendiren Orta, "Dünyanın hiçbir yerinde bir kişi bile buna penaltı demez. Sahada verilmiş yanlış karar. VAR'ın düzeltmesi gereken netlikte. VAR da hatalı davrandı, müdahale etmedi" dedi.