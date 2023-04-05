Lale Orta: Fenerbahçe lehine verilen kararlar hatalı

MHK Başkanı Lale Orta, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi. Orta, maçına damga vuran Arda Güler'in penaltısıyla ilgili "hatalı karar" dedi.

Lale Orta: Fenerbahçe lehine verilen kararlar hatalı - Resim: 1

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili yayıncı kuruluşta tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Arda Güler penaltısı, Osayi-Samuel pozisyonlarını değerlendiren Orta, "Dünyanın hiçbir yerinde bir kişi bile buna penaltı demez. Sahada verilmiş yanlış karar. VAR'ın düzeltmesi gereken netlikte. VAR da hatalı davrandı, müdahale etmedi" dedi.

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Lale Orta: Fenerbahçe lehine verilen kararlar hatalı - Resim: 2

Lale Orta kulüplere çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Kamuoyunun merak ettiği pozisyonlardan seçtik. Okan Buruk'un açıklanmasını istediği pozisyonlar vardı, onları da dahil ettik. 

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Lale Orta: Fenerbahçe lehine verilen kararlar hatalı - Resim: 3

17 takımın değerli teknik direktörlerinin, bizden açıklanmasını istediği pozisyonlar varsa, her ay bir gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler ve davet edelim, bütün pozisyonları şeffaflıkla açıklayalım."

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Lale Orta: Fenerbahçe lehine verilen kararlar hatalı - Resim: 4

ORTA: ARDA GÜLER PENALTISI KESİNLİKLE YANLIŞ

"Arda Güler'in penaltı kazandığı pozisyon, kesinlikle yanlış alınmış bir karar. Burada penaltı yok, aldatmacadan bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde bir kişi bile buna penaltı demez. Sahada verilmiş yanlış karar. VAR'ın düzeltmesi gereken netlikte. VAR da hatalı davrandı, müdahale etmedi. 

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