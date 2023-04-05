Lale Orta: Fenerbahçe lehine verilen kararlar hatalı
MHK Başkanı Lale Orta, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi. Orta, maçına damga vuran Arda Güler'in penaltısıyla ilgili "hatalı karar" dedi.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili yayıncı kuruluşta tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Arda Güler penaltısı, Osayi-Samuel pozisyonlarını değerlendiren Orta, "Dünyanın hiçbir yerinde bir kişi bile buna penaltı demez. Sahada verilmiş yanlış karar. VAR'ın düzeltmesi gereken netlikte. VAR da hatalı davrandı, müdahale etmedi" dedi.
Lale Orta kulüplere çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Kamuoyunun merak ettiği pozisyonlardan seçtik. Okan Buruk'un açıklanmasını istediği pozisyonlar vardı, onları da dahil ettik.
17 takımın değerli teknik direktörlerinin, bizden açıklanmasını istediği pozisyonlar varsa, her ay bir gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler ve davet edelim, bütün pozisyonları şeffaflıkla açıklayalım."
ORTA: ARDA GÜLER PENALTISI KESİNLİKLE YANLIŞ
"Arda Güler'in penaltı kazandığı pozisyon, kesinlikle yanlış alınmış bir karar. Burada penaltı yok, aldatmacadan bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde bir kişi bile buna penaltı demez. Sahada verilmiş yanlış karar. VAR'ın düzeltmesi gereken netlikte. VAR da hatalı davrandı, müdahale etmedi.