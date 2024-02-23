La Liga'da sadece 25 dakika forma giyebildi: Real Madrid'de Arda Güler dönemi bitiyor

ARDA GÜLER'E 4 TALİP BİRDEN!

Mynet'in Defensa Central'den aktardığı habere göre Arda Güler'e Milan, Las Palmas, Mallorca ve Real Sociedad talip oldu. Kulüp ayrılma kararını tamamen Arda Güler'e bırakacak. Real Madrid her ne kadar Milan'dan teklif alsa da başkan Florentino Perez, Arda Güler'in İspanya'da kalmasını istiyor.