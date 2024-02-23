La Liga'da sadece 25 dakika forma giyebildi: Real Madrid'de Arda Güler dönemi bitiyor
Futbolcu Arda Güler, sezon başında büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olmuştu. Yaşadığı sakatlık sonrası istediği forma şansını bir türlü bulamayan Güler'in takımdan kiralık olarak ayrılmak istediği ifade edildi. Transfermarkt verilerine göre Güler, La Liga'da sadece 25 dakika forma giyebildi.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak yeni takımında forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler yeni takımında beklediğini bulamadı. Genelde yedek kulübesinde yer alan ve maçların son dakikalarında oyuna dahil olan Arda Güler'in talipleri artmaya devam ederken, genç yıldızdan beklenmedik bir karar geldi.
ARDA GÜLER'E 4 TALİP BİRDEN!
Mynet'in Defensa Central'den aktardığı habere göre Arda Güler'e Milan, Las Palmas, Mallorca ve Real Sociedad talip oldu. Kulüp ayrılma kararını tamamen Arda Güler'e bırakacak. Real Madrid her ne kadar Milan'dan teklif alsa da başkan Florentino Perez, Arda Güler'in İspanya'da kalmasını istiyor.
Habere göre Arda Güler, Real Madrid'de forma şansı bulamamasından rahatsız ve yaz aylarında bir çıkış yolu aranacak.
ARDA GÜLER KİRALANMAYA SICAK BAKIYOR
Arda Güler'in de kiralanmaya sıcak baktığı öne sürülürken, yaz aylarında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazır durumda.
SEBEBİ MİLLİ TAKIM
Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmak istemesinin ilk sebebi ise Milli Takım... Yıldız ismin ilk önceliğinin Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te A Milli Takım formasını giymek olduğu da gelen bilgiler arasında.
SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI
Takımı Real Madrid ile yeni sezon hazırlık kampına katılan genç yıldız, yaşadığı menisküs sakatlığından ötürü 7 maç kaçırmıştı.
Sahalara döndükten kısa bir süre sonra kas yaralanması yaşayan Arda Güler 7 maç daha takımından ayrı kalmıştı.
Son olarak 2 maç daha kaçırdığı bir sakatlık yaşayan milli oyuncu toplamda 16 maç ve 106 gün takımdan ayrı kalmıştı.
Art arda yaşadığı sakatlıkların ardından takıma katılan oyuncu antrenmanlarda izleyenleri büyülese de fazla forma şansı bulamıyor.
AVRUPA DEVLERİ TALİP OLDU
Başta Bayer Leverkusen olmak üzere Borussia Dortmund, Milan ve Tottenham oyuncuyu yeni sezonda kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.
Bu sezon Bayer Leverkusen'de yakaladığı başarıyla birçok Avrupa devinin gündeminde olan Xabi Alonso'nun Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
Xabi'nin Real Madrid ile iyi bağlantılarının vurgulandığı haberde Leverkusen'in oynadığı hücum futbolunun Arda Güler için cazip olabileceği kaydedilmişti.