Kulüplerden peş peşe açıklamalar: Galatasaray'dan ezeli rakiplerine çağrı

Bu sezon oynanan, öncelikle ilk 5 sıradaki takım, istenirse diğer tüm takımların maçlarının tartışmalı görüntüleri Kulüpler Birliği tarafından belirlenmiş, uluslararası camiada itibarı bilinen, önemli maçları yönetmiş yabancı hakemler tarafından kurulan bir heyet tarafından değerlendirilsin. Bu program, tüm pozisyonlar ve detaylarıyla televizyonlarda yayınlansın.