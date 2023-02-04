Kulüplerden peş peşe açıklamalar: Galatasaray'dan ezeli rakiplerine çağrı
Galatasaray Spor Kulübü son dönemde yaşanan tartışmalarla ilgili 'ezeli rakibi, ebedi dostlarına' çağrıda bulundu.
Galatasaray Spor Kulübü son dönemde yaşanan tartışmalarla ilgili 'ezeli rakibi, ebedi dostlarına' çağrıda bulundu.
Galatasaray yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Düşman değil, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz.
Galatasaray Spor Kulübü olarak, “bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet” arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini bir kez daha belirtmek isteriz.
Bu amaçla sezon başından beri tekrar ettiğimiz bir çözümü tüm spor kamuoyuyla yeniden paylaşıyoruz:
Bu sezon oynanan, öncelikle ilk 5 sıradaki takım, istenirse diğer tüm takımların maçlarının tartışmalı görüntüleri Kulüpler Birliği tarafından belirlenmiş, uluslararası camiada itibarı bilinen, önemli maçları yönetmiş yabancı hakemler tarafından kurulan bir heyet tarafından değerlendirilsin. Bu program, tüm pozisyonlar ve detaylarıyla televizyonlarda yayınlansın.