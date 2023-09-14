Kulisler kaynıyor: 'Fatih Terim'le görüşüldü'
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim'le ilgili yeni bir iddia ileri sürüldü.
Fatih Terim, teknik direktörlük görevine devam edeceğini ve emeklilik gibi bir fikrinin olmadığını söyleyerek gelecek tekliflere açık kapı bırakmıştı.
NE DİYECEK?
Milli takımda çalışma fikrine sıcak bakan tecrübeli çalıştırıcının kendisine teklif gelmesi halinde kabul edebileceği aktarılmıştı.
Üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin gizliden gizliye Fatih Terim ile görüştüğü ve fikir alışverişinde bulundukları iddia edildi.
Olası Stefan Kuntz ayrılığı sonrası göreve gelmesi beklenen Fatih Terim'in şimdiden hazırlıklara başladığı ifade ediliyor. Ancak burada da bir başka krizin söz konusu olduğu iddia edildi.