Kulisler kaynıyor: 'Fatih Terim'le görüşüldü'

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim'le ilgili yeni bir iddia ileri sürüldü.

Fatih Terim
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Kulisler kaynıyor: 'Fatih Terim'le görüşüldü' - Resim: 1

Fatih Terim, teknik direktörlük görevine devam edeceğini ve emeklilik gibi bir fikrinin olmadığını söyleyerek gelecek tekliflere açık kapı bırakmıştı.

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Kulisler kaynıyor: 'Fatih Terim'le görüşüldü' - Resim: 2

NE DİYECEK?

Milli takımda çalışma fikrine sıcak bakan tecrübeli çalıştırıcının kendisine teklif gelmesi halinde kabul edebileceği aktarılmıştı.

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Kulisler kaynıyor: 'Fatih Terim'le görüşüldü' - Resim: 3

Üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin gizliden gizliye Fatih Terim ile görüştüğü ve fikir alışverişinde bulundukları iddia edildi.

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Kulisler kaynıyor: 'Fatih Terim'le görüşüldü' - Resim: 4

Olası Stefan Kuntz ayrılığı sonrası göreve gelmesi beklenen Fatih Terim'in şimdiden hazırlıklara başladığı ifade ediliyor. Ancak burada da bir başka krizin söz konusu olduğu iddia edildi.

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