Kritik maç öncesi Real Madrid'de Arda Güler heyecanı!
Arda Güler'in Real Madrid kariyeri, sakatlıklarla boğuşarak başlarken, takımının Villarreal ile oynayacağı maç öncesi yeni heyecanı yaşandı.
Real Madrid'in temmuz ayında Fenerbahçe'den transfer ettiği 18 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler, Madrid ekibine gelişinden bu yana geçen 4 ayda 3. kez sakatlandı.
Son olarak geçtiğimiz ay sakatlanan Arda Güler, 1 aydır sahalardan uzaktı.
ARDA GÜLER'İN SON DURUMU
Yaşadığı sakatlık sonrası milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in İspanya La Liga'nın 17. haftasında sahasında Villareal ile oynayacağı maç öncesi bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Eflatun-beyazlılarda 18 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler'in yanı sıra İspanyol oyuncu Carvajal, Fransız futbolcu Camavinga ve Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior ise takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.