Komşuyu Çıldırttı! Yunanistan'dan Cedi Osman Tepkisi

Milli basketbolcu paylaşımında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” diye yazdı.