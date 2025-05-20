Komşuyu Çıldırttı! Yunanistan'dan Cedi Osman Tepkisi
Panathinaikos'taki performansıyla fırtına gibi esen Cedi Osman, 19 Mayıs paylaşımıyla, Yunanistan'da ortalığı ayağa kaldırdı. Osman'ın paylaşımı Türkiye'deki takipçilerinden büyük beğeni alırken, Yunan basını milli yıldızı hedef tahtasına oturttu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos’ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir kutlama mesajı paylaştı. Cedi Osman’ın paylaşımı Yunanistan’ı ayağa kaldırdı.
Milli basketbolcu paylaşımında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” diye yazdı.
Cedi Osman’ın paylaşımı Yunanistan basınında büyük tepki çekerken, söz konusu paylaşım ‘kışkırtıcı’ olarak nitelendirildi. Panathinaikos taraftarları da Cedi’ye tepki gösterdi.
Yunanistan basınından The Toc, Cedi Osman’ın paylaşımı için "19 Mayıs'ın Türkiye'de ulusal yıl dönümü olması tesadüf değildir, oysa Yunanistan'da 1994 yılında 'Küçük Asya-Pontus Rum Soykırımını Anma Günü' ilan edilmişti. Panathinaikos FC'den sporcunun paylaşımına ilişkin henüz resmi veya gayriresmi bir açıklama yapılmadı” ifadelerini yazdı.
Sportime’ın haberinde ise "Türk basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'da Pontus Soykırımı'nı anma günü olan 19 Mayıs'ta, yüz binlerce Pontuslunun köklerinden koparılıp yok edilmesine yol açan trajik olaylarla doğrudan bağlantısı olan Mustafa Kemal Atatürk'e destek mesajı göndererek büyük bir karışıklığa yol açtı” denildi.