Kenan Sofuoğlu'ndan Formula 1 sunucusu Serhan Acar'a: Sana yazıklar olsun

Kenan Sofuoğlu, Formula 1 yarışı sırasında ekranda görünen oğlu Zayn'ın ismini söylemediği için sunucu Serhan Acar'a tepki gösterdi. Sofuoğlu'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kenan Sofuoğlu
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Kenan Sofuoğlu'ndan Formula 1 sunucusu Serhan Acar'a: Sana yazıklar olsun - Resim: 1

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 18'inci yarışı Katar GP'de yapıldı. Yarışı izleyenler arasında Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve 4 yaşındaki oğlu Zayn de yer aldı.

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Kenan Sofuoğlu'ndan Formula 1 sunucusu Serhan Acar'a: Sana yazıklar olsun - Resim: 2

Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Formula 1 sunucusu Serhan Acar'a tepki gösterdi.

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Kenan Sofuoğlu'ndan Formula 1 sunucusu Serhan Acar'a: Sana yazıklar olsun - Resim: 3

Sofuoğlu, yarış sırasında ekrana gelen Zayn'ın ismini söylemediği için Serhan Acar'a "Sana yazıklar olsun. Zoruna mı gitti?" dedi.

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Kenan Sofuoğlu'ndan Formula 1 sunucusu Serhan Acar'a: Sana yazıklar olsun - Resim: 4

Sofuoğlu daha sonra bir takipçisinin yorumuna da "O arkadaşın zoruna gitmiştir Zayn'ı orada görmek" yanıtını verdi.

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