Real Madrid'den 'Modric ile devam' kararı

İspanyol temsilcisi Real Madrid, Hırvat yıldız Luka Modric’in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Real Madrid'den 'Modric ile devam' kararı

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, takımda 11 sezondur forma giyen Hırvat futbolcu Luka Modric’in mukavelesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Modric, 2012 yılında transfer olduğu Real Madrid'de 488 maça çıkarken, 37 gol, 77 asistlik katkı sağladı.

Luka Modrid, Madrid temsilcisiyle 5 Şampiyonlar Ligi, 5 Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 3 Lig, 2 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplamda 23 kupa kazandı.

Hırvat yıldız, ayrıca 2018 Ballon d'Or, 2018 En İyi FIFA Oyuncu Ödülü 2018, 2017-2018 UEFA Yılın Oyuncusu Ödülü, 2017 Kulüpler Dünya Kupası gibi bireysel ödüllerin de sahibi oldu.

Kaynak: İHA

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