İspanyol basını duyurdu: İşte Arda Güler'in yeni adresi

Konuyla ilgili İspanyol basınından yeni bir iddia geldi. Son olarak Carlo Ancelotti'nin oyuna sokmaktan son anda vazgeçtiği İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de bir türlü forma şansı bulamayan milli yıldızın depresyona girdiği ve çok mutsuz olduğu aktarıldı.