İspanyol basını duyurdu: İşte Arda Güler'in yeni adresi
Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olduğu Real Madrid'de sakatlığını atlatan ancak istediği süreleri bulmakta zorlanan Arda Güler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Arda Güler, uzun süreli geçirdiği sakatlık nedeniyle bir türlü maçlarda performans gösteremezken, iyileşmesine rağmen de bir süredir Real Madrid'in efsanevi teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin engeline takılıyordu.
Konuyla ilgili İspanyol basınından yeni bir iddia geldi. Son olarak Carlo Ancelotti'nin oyuna sokmaktan son anda vazgeçtiği İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de bir türlü forma şansı bulamayan milli yıldızın depresyona girdiği ve çok mutsuz olduğu aktarıldı.
Katalan basını, doğum gününde de oynatılmayan Arda Güler'in FC Barcelona'ya gelmediği için pişman olduğunu iddia etti.
'CARLO ANCELOTTİ'YE SİNİRLENDİ'
Haberde, son olarak Sevilla karşılaşmasında, formasını giydiği ve oyuna gireceği sırada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gelen golle birlikte Arda Güler'i tekrardan yedek kulübesine oturtmasının, genç yıldızı sinirlendirdiği ifade edildi.
'KİRALIK GÖNDERİLECEK'
Arda Güler'in mutsuzluğunun perde arkasındaki bir diğer sebebin takımdaki genç oyunculara kıyasla daha az süre bulmasından kaynaklandığı vurgulandı. İspanyol basını, Arda Güler'in sezon sonunda Real Madrid'den ayrılma olasılığının yükseldiği belirtildi.
Real Madrid'in Arda Güler'i daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşündüğü aktarıldı. İspanyol ekiplerinden Sevilla'nın milli futbolcuyu gündemine dahil ettiği kaydedildi.