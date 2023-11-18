İspanyol basını duyurdu: Arda Güler Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Fenerbahçe, Arda Güler'i çok iyi tanıyor ve onda her zaman büyük bir potansiyel gördü. Onu kendi jenerasyonunun en iyi oyuncusu olarak görüyorlar. Ancak Real Madrid'in baskısının ve rekabetin, özellikle de üst üste gelen bu kadar çok sakatlıktan sonra, takıma uyum sağlamasını zorlaştıracağına inanıyorlar.