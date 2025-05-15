İsmail Kartal'dan Olay 'Fenerbahçe' Yanıtı
İran ekibi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal kendisine gelen Fenerbahçe sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. Kartal, İran'da 15 maçta yalnızca 7 galibiyet alabilmişti.
Kaynak: AA
İran Süper Ligi ekiplerinden Persepolis’in teknik direktörü İsmail Kartal, Havadar ile karşılaştıkları maç öncesinde Fenerbahçe ile ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi.
Kendisine gelen "Burada şansınız az kaldı. Fenerbahçe'den teklif gelirse kabul eder misiniz? Bir gün Fenerbahçe'ye döner misiniz?" sorusuna cevap veren Kartal, Fenerbahçe’ye dönmesinin doğru olmadığını söyledi.
Kartal konuya ilişkin, "Şu anda Persepolis ile bir yıl daha mukavelem var. Böyle bir şey olsa bile Persepolis'i bırakıp Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz”
Geçen sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe’den ayrılan İsmail Kartal, Persepolis’e gitti ancak bekleneni veremedi. Kartal takımının başında çıktığı 15 maçta, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 de mağlubiyet aldı.