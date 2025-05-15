İsmail Kartal'dan Olay 'Fenerbahçe' Yanıtı

İran ekibi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal kendisine gelen Fenerbahçe sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. Kartal, İran'da 15 maçta yalnızca 7 galibiyet alabilmişti.

Kaynak: AA

İsmail Kartal Fenerbahçe İran
İsmail Kartal'dan Olay 'Fenerbahçe' Yanıtı - Resim: 1

İran Süper Ligi ekiplerinden Persepolis’in teknik direktörü İsmail Kartal, Havadar ile karşılaştıkları maç öncesinde Fenerbahçe ile ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

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İsmail Kartal'dan Olay 'Fenerbahçe' Yanıtı - Resim: 2

Kendisine gelen "Burada şansınız az kaldı. Fenerbahçe'den teklif gelirse kabul eder misiniz? Bir gün Fenerbahçe'ye döner misiniz?" sorusuna cevap veren Kartal, Fenerbahçe’ye dönmesinin doğru olmadığını söyledi.

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İsmail Kartal'dan Olay 'Fenerbahçe' Yanıtı - Resim: 3

Kartal konuya ilişkin, "Şu anda Persepolis ile bir yıl daha mukavelem var. Böyle bir şey olsa bile Persepolis'i bırakıp Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz”

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İsmail Kartal'dan Olay 'Fenerbahçe' Yanıtı - Resim: 4

Geçen sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe’den ayrılan İsmail Kartal, Persepolis’e gitti ancak bekleneni veremedi. Kartal takımının başında çıktığı 15 maçta, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 de mağlubiyet aldı.

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